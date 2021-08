Shigeo Komori, regista della serie Etrian Odyssey, ha confermato di essere il regista di Shin Megami Tensei V – Nintenderos

Come tutti sapete, Shin Megami Tensei V È il quinto capitolo della saga di giochi di ruolo Shin Megami Tensei, in esclusiva per Nintendo Switch. Questo è un nuovo gioco di ruolo d’avventura giapponese sviluppato da almenoCambiando la sua classica ambientazione fantasy medievale in un’ambientazione più moderna e moderna, questa nuova versione ci porta in realtà ad esplorare l’oscurità più profonda, dominata dai demoni in una Tokyo devastata dove la morte attende dietro ogni angolo. Un mondo soprannaturale con demoni e creature pericolose.

Bene, rivista numero 1708 Famitsu settimanaleRilasciato oggi in Giappone, include un nuovo articolo su Shin Megami Tensei V che approfondisce i dettagli del gioco e le informazioni sui demoni apparsi nell’ultimo trailer del gioco. Tuttavia, anche Rivela alcuni dei dettagli più interessanti per lasciarti allora:

Rapporto SMT V su Famitsu Include i messaggi del team di sviluppo del gioco principale .

. Sebbene fosse già noto che Kazuyuki Yamai era il produttore seriale di SMT che lavorava su SMT V, e che Masayuki Doi era il character designer del gioco, né il compositore né il regista sono stati ufficialmente annunciati. Come si supponeva a causa del suo precedente lavoro sulla serie, Ryota Kozuka es el Compositor di Shin Megami Tensei V, con la cola boración di Toshiki Konishi .

. D’altra parte, è stato confermato Regia: Di Shin Megami Tensei e Shigeo Komori È famoso per essere il regista della serie Etrian Odissea . In precedenza aveva lavorato ad altri giochi Megaten come sceneggiatore e organizzatore di eventi.

È famoso per essere il regista della serie . In precedenza aveva lavorato ad altri giochi Megaten come sceneggiatore e organizzatore di eventi. Gli individui coinvolti in SMT V sembrano essere cambiati in modo significativo dall’inizio dello sviluppo ad oggi, come Altri membri di Atlus hanno iniziato a lavorare sul gioco per finirlo. Ciò potrebbe essere correlato alla fase di sviluppo “scrap and build” del gioco che Yamai ha riportato a dicembre 2017, prima che la fase di “sviluppo completo” iniziasse intorno a febbraio 2018.

Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch uscirà l’11 novembre in Giappone e nel resto del mondo il 12 novembre.

