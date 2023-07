Un robot alla ricerca della vita su Marte scopre dei composti organici

Gli scienziati hanno analizzato diversi gruppi di possibili composti organici su Marte. I risultati forniscono informazioni sulla loro capacità di ospitare la vita.

Miliardi di anni fa Mater era un luogo con mari e fiumi. Gli scienziati lo credono Il cratere Jezero era vecchio Il lago in cui avrebbero abitato gli organismi si trovava in questo punto dove si trovava in tempi recenti È stato identificato un gruppo di composti organici.

Il 18 febbraio 2021, A.J Il rover Perseverance della NASA Sbarcò a Jezero, il sito di un antico lago e delta del fiume. Il robot cerca segni di vita antica e raccoglie campioni di roccia rotta e suolo per analizzare il passato geologico del pianeta.

Presenza e distribuzione Sostanza organica conservata su Marte può fornire informazioni di base sul ciclo del carbonio marziano e La capacità del pianeta di sostenere la vita nel corso della sua storia”, afferma la ricerca pubblicata in natura. “Diversi tipi di molecole organiche sono stati precedentemente scoperti nei meteoriti marziani e nel cratere Gale”.

Consigliamo: Questo è Marte, l’enigmatico “pianeta rosso” del sistema solare

Molecole di composti organici su Marte

Lui veicolo a motore Aveva già scoperto i composti organici prima. comunque, il molecole organiche complesse Esistente in questa occasione, permetteteci di averlo informazioni fondamentali sulla storia E la possibilità che Marte ospiti la vita.

IL Università della Florida (UF), la casa di alcuni ricercatori, ha ritenuto la divulgazione coerente con Molecole organiche su MarteE Suggerisce la possibilità di abitazione nel passato del Pianeta Rosso. Lo studio presentato dai ricercatori indica che i segnali sono coerenti con Le molecole sono associate a processi idrofili.

“Il potenziale rilevamento di diversi tipi di carbonio organico su Marte ha implicazioni per la comprensione del ciclo del carbonio marziano e il potenziale del pianeta di sostenere la vita nel corso della sua storia”, ha affermato Williams, professore presso il Dipartimento di Geoscienze dell’UF.

I risultati, dice l’inchiesta, suggeriscono che potrebbe esserci Un ciclo chimico organico più complesso rispetto a quelli descritti dalle misurazioni precedenti.

“IL I mattoni fondamentali della vita Potrebbero esistere da molto tempo, insieme ad altre specie chimiche ancora da scoprire può essere conservato All’interno di questi due siti paleozoici abitabili si trova il cratere Jezero”, osserva la pubblicazione.

Puoi anche leggere: Perseverance conferma che il cratere Jezero era un enorme lago su Marte che poteva ospitare la vita

Sherlock, il detective mandato su Marte

La scoperta è stata possibile grazie allo strumento Sherlock (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals), uno dei sette strumenti del carrello. valuta Permette di tracciare la distribuzione delle molecole organiche e minerali su superfici rocciose.

conferma e Identificazione specifica delle particelle lo richiederà I campioni vengono rispediti sulla Terra per analisi in laboratorio. “Sarà un processo complesso e ambizioso che durerà molti anni”, affermano i ricercatori.

Continuare a leggere:

La NASA ha accidentalmente distrutto le prove della vita aliena su Marte durante la missione Viking

Hanno scoperto che Marte ha una crosta dura molto più spessa della Terra

La NASA avverte di strani buchi su Marte

Questo è il Monte Olimpo: la montagna più alta del sistema solare che si erge su Marte