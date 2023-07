Due utenti di Tinder su tre sono sposati o hanno una relazione

appena due terzi degli utenti Tinder che hanno partecipato a un sondaggio da lui pubblicato Notiziario NBC Riconoscere la presenza di un partner durante l’utilizzo dell’app. Allo stesso modo, la metà del campione era composta da 1400 Le persone di età compresa tra 18 e 74 anni hanno dichiarato di non essere interessate a trovare Appuntamenti faccia a faccia attraverso la suddetta piattaforma.

“È interessante questo 65,3% degli utenti dell’applicazione sposato o ne aveva uno relazionee solo 50,3% degli utenti dell’app è abituato incontrare qualcuno Personalmente. In generale, i partecipanti che utilizzano l’applicazione per interagire con loro difficoltà personali sembra più probabile che riporti livelli più elevati di Insoddisfazionesuggerendo che le app di appuntamenti sono un meccanismo di coping scadente e sottolineando la necessità di cure i problemi Anche malattie Prerequisiti che possono motivarne l’uso, afferma la ricercaTrovare intimità online: un’analisi di apprendimento automatico dei predittori di successo“.

Inganno e insoddisfazione

La tedesca Vera Cruzcoautore del rapporto, ha sottolineato gioco di barare Cosa significano queste “applicazioni”, dal momento che coloro che vogliono creare link con altre persone nella vita reale meno probabile Di successo perché lì meno utenti con lo stesso obiettivo.

Allo stesso tempo, vera croceUno degli autori dello studio ha detto a NBC News che “Alcune persone si sentono… ingannato attraverso queste piattaforme”, dal momento che vanno da loro ogni volta che ne appare uno nuovo pensando di poterlo trovare AmoreMa alla fine non lo è.

Tuttavia, i risultati sono ugualmente negativi per quelle persone che non cercano un partner attraverso questi canali: “I partecipanti che entrano nell’app per interagire con difficoltà personali sembra più probabile che riporti livelli più elevati di Insoddisfazionesuggerendo che le app di appuntamenti sono un meccanismo di coping meno” Garanzie di studio.