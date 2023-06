Il prossimo tablet HTC è completamente rifinito, mostrando le sue caratteristiche tecniche | Compresse

Sebbene HTC sia quasi completamente scomparso nello spazio degli smartphone, continua a rilasciare nuovi tablet ogni anno. sembra che L’HTC A103 Plus è così vicino.

Stiamo parlando del prossimo tablet HTC di fascia media che il produttore ha già messo in fila per il suo imminente lancio. O è da questo che deriva Un altro di Gizmochinae dove confermano Caratteristiche dell’HTC A103 Plus.

HTC A103 Plus è stato filtrato per mostrare le sue caratteristiche

Stiamo parlando di un tablet di fascia media e così via È appena stato approvato da Google, Il che dimostra che ha appena superato i test corrispondenti prima di un rilascio imminente.

Cosa possiamo sapere sull’HTC A103 Plus? e allora Sarà un tablet economico ma ha funzionalità più che sufficienti per il giorno dopo giorno. Senza dubbio, un prodotto ideale per studenti o persone che desiderano uno strumento di questo tipo per navigare in Internet o guardare film.

Per cominciare, l’HTC A103 Plus sfoggerà con distinzione Schermo Full HD da 10,1 pollici per garantire un’esperienza di ripresa eccellente. Inoltre, questo modello è impegnato in un processore Mediatek MTK8768A Quad Core, 4 GB di RAM. Inoltre, con 64 GB di spazio di archiviazione e la possibilità di espandere la memoria fino a 256 GB utilizzando una scheda microSD, è un prodotto ideale se stai cercando un tablet economico.

Il tablet verrà fornito con un accessorio Fotocamera principale da 5 MP, mentre i selfie possono essere scattati con la fotocamera frontale da 5 MP, Che presenta funzionalità di riconoscimento facciale e la possibilità di sbloccare il volto con l’intelligenza artificiale. Vi abbiamo già detto che si tratta di un tablet economico, quindi non aspettatevi le funzionalità più potenti.

Infine, con un file Batteria da 6000 mAh HTC A103 Plus ti garantisce una grande autonomia. Come potrebbe essere altrimenti, offre Bluetooth, WiFi e porte USB 2.0, nonché GPS, A-GPS e GLONASS per un accurato rilevamento della posizione.

In questo momento non lo sappiamo Quanto costerà HTC A103 Plus, Ma dovrebbe oscillare tra 119 e 189 euro. Per quanto riguarda quando verrà rilasciato questo tablet Android economico al momento è un completo mistero, ma tutto indica che diventerà ufficiale nelle prossime settimane.

Naturalmente, è molto probabile che arrivi prima a Taiwan, quindi dovremo aspettare ancora qualche mese prima che HTC faccia un lancio globale del tablet A103 Plus.