WhatsApp in “Modalità Spia”: a cosa serve e come attivarla

WhatsApp Reinventa la messaggistica istantanea e oggi è un'applicazione indispensabile per milioni di utenti in tutto il mondo. C’è però un grosso problema che molti ignorano: permette ai nostri contatti di ottenere troppe informazioni Informazioni su cosa facciamo.

Ad esempio, consente agli altri di sapere quando hai visto un messaggio, se stai scrivendo una risposta o se sei “online”. Per finirlo e Ottieni più privacy WhatsAppL'applicazione di determinate impostazioni può mettere il messenger in una sorta di “modalità spia”.

WhatsApp: come attivare la “Modalità Spia”

Lui messaggero morto Ha un'impostazione di cui molti utenti non sono a conoscenza, che consente di disabilitare le notifiche di lettura. Questo ci permetterà di leggere i messaggi senza conoscere il nostro interlocutore virtuale. Per questo è necessario seguire i seguenti passaggi:

Vai alle impostazioni di WhatsApp e poi vai su “ account “.

“. Entra nella sezione “PrivacyL'opzione “ apparirà lìLeggi le ricevute“, che deve essere delimitato.

Dopo aver apportato la modifica, Doppia tonalità blu Popolarmente conosciuto come “GuardandoI nostri contatti non sapranno se abbiamo letto i loro messaggi o se abbiamo visto i loro stati su WhatsApp. D'altra parte, non potremo sapere se qualcuno ha visto o meno i nostri messaggi o se ha rivisto i nostri stati. .