Pokemon: creano un'adorabile versione di Litwick ispirata alla torta di compleanno

Litwick è un Pokémon di tipo Fuoco e Spettro introdotto in quinta generazione. Questo design presenta un design ispirato alle candele. I suoi sviluppi, Lampent e Chandelure, sono incentrati su una lanterna e un candelabro. In questo caso, un utente Tiktok Monchico HHa mostrato come diverse varianti di Litwick potrebbero ispirarsi a una torta di compleanno, che è senza dubbio adorabile.

Questa non è la prima volta che le fan art vengono condivise in questo stile dai giocatori del franchise, avendo ottenuto un ottimo punteggio in questo caso. Nella foto puoi vedere Litwick ha un modello di colori cangianti molto accattivante, con un chiaro motivo a fragola sulla parte superiore del corpo.

Non c'è dubbio che il risultato finale ottenuto sia meraviglioso. Puoi vedere il post completo con tutte le foto che l'utente ha condiviso al suo interno questo link. Qui puoi vederlo:

