L'ultimo arrivato di Honor è uno dei migliori della categoria di fascia media e ora puoi acquistarlo ad un ottimo prezzo per meno di 300 euro

Display AMOLED da 6,78 pollici, Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, tripla fotocamera da 108 MP

Per iniziare l'anno con un nuovo smartphone non è necessario spendere una fortuna. Lui Honor Magic 6 Lite 5G È una delle opzioni più consigliate al momento ed è anche un nuovo modello fuori forno. Ma la cosa migliore è che puoi acquistarlo subito ad un ottimo prezzo. Amazon ha un buono sconto che ti permette di acquistarlo a soli € 299,90, con spedizione ovviamente gratuita.

*Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Acquista Honor Magic6 Lite 5G ai migliori prezzi

Anche se Honor stesso è in vendita con un buono da 349 euro e con alcuni regali, la verità è che il prezzo a cui lo troviamo su Amazon non ha concorrenza. È vero che non include le cuffie e l'alimentatore forniti da Honor, ma possiamo ottenere un ottimo telefono come questo per soli 299,90 euro chiamando il numero Buono sconto da 40 euro prima del pagamento. Questo è ciò che dovremmo fare Risparmio di circa 99 euro Circa 399 ufficiali. Inoltre, questo prezzo include la spedizione gratuita in un giorno per gli utenti Prime o per coloro che approfittano della prova gratuita di un mese del servizio al momento dell'ordine.

Con Honor Magic6 Lite 5G avrai… equilibrato Terminale di fascia media con display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2652 x 1220 pixel 120 Hz di soda.

Sotto di esso è montato il processore Snapdragon 6 prima generazione con 8 GB di RAM Spazio di archiviazione da 256 GB (non espandibile): non ci sono più opzioni di configurazione, quindi questo non solleverà dubbi nella scelta della versione.

La tua fotocamera posteriore lo è Triplicare Contiene un sensore principale da 108 megapixel, oltre a un grandangolo da 5 megapixel e un macro da 2 megapixel, mentre il sensore frontale è da 16 megapixel.

D'altra parte, la sua batteria ci fornisce una grande capacità 5.300 mAh Oltre alla ricarica rapida da 35 W, ma i dettagli non finiscono qui: è un terminale 5G e ha un sensore di impronte digitali in-display, DualSIM e NFC per il pagamento mobile, e sebbene non sia impermeabile, supporta le cadute. Utilizza WiFi 5 e Bluetooth 5.1 come protocolli di comunicazione wireless e viene fornito con Sistema operativo MagicOS 7.2 Per quanto riguarda Android 13

Alcuni collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero fornire vantaggi a Xataka. Se non disponibili, le offerte possono variare.

Foto | Alejandro Alcolea a Xataka, onore

