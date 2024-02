Come ricaricare i diamanti in Free Fire passo dopo passo

Successivamente, ti mostreremo come ricaricare in modo rapido e sicuro i diamanti in Free Fire per ottenere le skin e le emote che ti piacciono oggi.

Scopri qui come ricaricare diamanti in Free Fire oggi. | Immagine: Composizione di Libero

Il fuoco libero è Videogioco Battaglia reale Il che provoca un enorme scalpore in America Latina, quando centinaia di giocatori si affrontano in una partita Il campo di battaglia è pieno di azione e adrenalina. Il gioco offre molti cosmetici che ci permettono di personalizzare il nostro aspetto e distinguerci dalla massa. Tuttavia, per ottenere le ultime skin rilasciate da Garena sul mercato, i giocatori devono esibirsi Si ricarica nel fuoco libero. Questo ci rende più creativi e divertenti con ogni gioco. Sai come ricaricare i diamanti in Free Fire? Di seguito te lo spieghiamo passo dopo passo. Come ricaricare i diamanti in Free Fire? A Ricarica i diamanti nel gioco Free Fire, GarenaLe opzioni a disposizione sono due: utilizzare l'app Free Fire oppure ricaricarla a Pagostore, piattaforma di pagamento della stessa azienda. Attraverso l'applicazione Free Fire Inserisci il tuo profilo Free Fire nel gioco.

In alto a sinistra, fai clic su Diamante.

Scegli la quantità di diamanti che desideri acquistare.

Paga con carta di credito/debito o precarica da Google Play e il gioco è fatto. Di Bagustor Bagustor È la pagina ufficiale di Garena per effettuare acquisti e tramite essa puoi accedervi Questo è il collegamento diretto. Una volta nella pagina, seleziona l'icona Free Fire.

Quindi accedi con Facebook o il tuo ID giocatore.

Nel passaggio successivo potrai scegliere il metodo di pagamento e diversi pacchetti di diamanti da 100 a 5600. READ La NASA lancia il satellite meteorologico - NBC Los Angeles Una volta completato l'acquisto in entrambe le modalità, attendi che venga visualizzato il messaggio Garena “Pagamento completato con successo”. Dopo, I diamanti che hai acquistato verranno automaticamente aggiunti al tuo account Free Fire e potrai utilizzarli. Controlla il saldo ricaricato sul tuo profilo e acquista ciò che desideri: skin, emote o il Battle Pass.

“Evangelista di zombie dilettante. Creatore incurabile. Orgoglioso pioniere di Twitter. Appassionato di cibo. Internetaholic. Hardcore introverso.”