Intel Core i9-14900K, il miglior processore per videogiochi in questo momento

Processori di quattordicesima generazione Intel Corporation È arrivato nell’ultimo trimestre del 2023 e lo stiamo già utilizzando Intel Core i9-14900KIn effetti, analisi GeForce RTX 4070Super È stato realizzato con questo Microprocessore. Dopo diversi test esaustivi, abbiamo finalmente presentato i risultati per vedere se riuscirà finalmente a detenere la corona dei videogiochi.

La corona da gioco è stata conservata

Mantenere il titolo di migliore della categoria non è facile, soprattutto perché AMD ha fatto un ottimo lavoro con il Ryzen 9 7950x3D che lo ha messo alla pari con l'Intel Core i9-13900K. Come possiamo vedere dai nostri test con la GeForce RTX 4070 SUPER, abbiamo scoperto che può spingere quasi tutte le GPU ai suoi limiti. Pertanto, abbiamo scelto di eseguire i test più o meno con la stessa configurazione utilizzata con la 13a generazione.

Le specifiche dell'Intel Core i9-14900K sono:

Numero di nuclei: 24

Numero di core prestazionali: 8

Numero di nuclei effettivi: 16

Numero di argomenti: 32

Frequenza turbo massima: 6 GHz

Frequenza di potenziamento termico Intel: 6 GHz

Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 Frequenza: 5,80 GHz

Frequenza turbo prestazioni massime: 5,60 GHz

Frequenza massima effettiva del core turbo: 4,40 GHz

Frequenza base delle prestazioni: 3,20 GHz

Frequenza fondamentale effettiva: 2,40 GHz

Cache: cache intelligente Intel da 36 MB

Cache L2 totale: 32 MB

Potenza base del processore: 125 watt

Potenza massima turbo: 253 watt

Dimensione massima della memoria (dipende dal tipo di memoria): 192 GB

Tipi di memoria: DDR5 5600 MT/s e DDR4 3200 MT/s

Numero massimo di canali di memoria: 2

Larghezza di banda massima della memoria: 89,6 GB/s

Supporta la memoria ECC: sì

Grafica del processore: grafica Intel 770 UHD

Frequenza base grafica: 300 MHz

Frequenza grafica dinamica massima: 1,65 GHz

Prese compatibili: FCLGA1700

La configurazione del PC che stiamo analizzando è Intel Core i9-14900K

RAM: Kingston Fury DDR5 da 32 GB, 5600 MHz

Scheda madre: Z790 AORUS Elite AX

Sistema di raffreddamento: Aorus Waterforce X240

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090

SSD: Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2

metodologia

L'analisi si è concentrata sui valori predefiniti (senza overclock) nei giochi con il proprio benchmark a 4K, senza DLSS con tutti i valori su Ultra e Active Ray Tracing, se il gioco ce l'ha, per avere un riferimento contro. avanza e vedere la differenza in percentuale.

Cyberpunk 2077: 71,83 fps

Sporcizia 5: 176 fps (7% in più rispetto all'Intel Core i9-13900K)

luce della morte 2: 109 fps (60% in più rispetto a Intel Core i9-13900K)

Versione completa di Horizon Zero Dawn: 158 fps (1% inferiore rispetto a Intel Core i9-13900K)

Marvel Guardiani della Galassia: 106 fps (6% in più rispetto a Intel Core i9-13900K)

Ritorno: 84 fps

L'ombra del Tomb Raider: 177 fps (2% inferiore rispetto a Intel Core i9-13900K)

Protocollo Callisto: 81 fps

Come vediamo, in alcuni videogiochi c'era solo una differenza tra il 6% e il 7% rispetto al suo predecessore, anche se c'è stata una brutale eccezione in Dying Light 2 dove è migliorata di quasi il 60%. In titoli come Horizon Zero Dawn Complete Edition e Shadow of the Tomb Raider, c'è stato un calo rispettivamente dell'1% e del 2%, che è più o meno lo stesso livello dell'Intel Core i9-13900K.

stabilità

Durante l'intero processo di analisi non si sono verificati problemi di stabilità utilizzando Windows 11.

Benefici addizionali

Questo processore fa ancora parte della famiglia Raptor Lake che ha già PCIe 5.0 e DDR5 come standard, anche se se abbiamo ancora schede madri Z690 o sistemi con memoria DDR4, possiamo trarne vantaggio. Come l'anno precedente, se vogliamo approfondire il reparto overclocking, dobbiamo tenere in considerazione un buon sistema di raffreddamento a liquido.

READ Sottosistema Windows per Android aggiornato in Windows 11 L'Intel Core i9-14900K garantisce al marchio di mantenere la corona di miglior processore da gioco, anche se il miglioramento rispetto alla versione precedente è minimo, con poche eccezioni. Più che un semplice aggiornamento, è un piccolo restyling per poter ottenere più schede grafiche come la NVIDIA GeForce RTX 4090, se giochi a 4K sopra 60 fps senza DLSS. Il fatto che sia ancora compatibile con i socket Z690 e la memoria DDR4 aggiunge valore come punto di partenza nella costruzione di un PC.

Il migliore Il processore da gioco più veloce

Supporto per memorie DDR 4 e DDR5

PCIe 5.0

Overclocking peggio Un buon sistema di raffreddamento è obbligatorio

Elevato consumo energetico

Poca differenza rispetto all'Intel Core i9-13900K

Voto: 9