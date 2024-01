Il prezzo di Poppy Playtime Capitolo 3 è sorprendentemente aumentato, essendo il più caro della saga

L'arrivo del titolo horror Poppy Playtime Chapter 3 su Steam è stato determinato da un aumento del prezzo del tutto inaspettato rispetto al resto delle consegne.

IL Giochi horror con elementi urlanti È diventato un grande fenomeno ultimamente, e se no, ditelo a FLe notti della vigilia da Freddy, il cui seguito sarà già in lavorazione, mentre il nuovo gioco della serie è già trapelato, permettendoci di vederne l'aspetto generale. Tuttavia, non è l'unico franchising che ha fatto progressi in questo settore da un anno a questa parte Anche Poppy Playtime è diventato un fenomeno enorme Già da un po' e Il capitolo 3 sta per essere pubblicatononostante Rimarrai sorpreso dal suo prezzo.

L'informazione proviene da una fonte molto affidabile, perché lo era Zach Belanger, CEO di Mob Entertainmentassicurarsi Prezzo di Poppy Playtime Capitolo 3: $ 10, come rivelato nella pagina Discord dedicata al titolo. Fortunatamente nel territorio spagnolo le valute non si scambiano direttamente, ma si applica quindi il valore reale Sarà disponibile al prezzo di 8,19 euro sul vapore. Lo è ancora La consegna più costosa fino ad oggi per il franchising.

Poppy Playtime: il capitolo 3 costerà ufficialmente $ 10!! Si stima che il gioco sia molto più lungo del Capitolo 2 allo stesso prezzo, quindi è un buon affare!#PoppyPlaytime #PoppyPlaytimeCapitolo3 pic.twitter.com/FpgEefSf9w – Ethan (Sheeprampage) (@Sheeprampage) 10 gennaio 2024

D'altra parte, l'aumento dei prezzi sembra logico, poiché… Il capitolo 3 di Poppy Playtime sarà molto più lungo e ambizioso del suo predecessoreÈ una notizia che non è stata accolta male dalla società.

Poppy Playtime Capitolo 4 potrebbe aver già dato il suo primo indizio ufficiale

Tutto lo indica L'uscita ufficiale di Poppy Playtime Capitolo 3 sarà imminente dopo che la sua data iniziale è stata posticipata Pianificato. Nonostante ciò, la popolarità della licenza non viene intaccata, a giudicare da tutto quanto presentato in questo terzo capitolo Cosa accadrà nel capitolo 4, che potrebbe riguardare il ritorno al parco divertimentiCome nel caso del titolo iniziale che ha dato il via a questo nuovo fenomeno.

Sembra quindi che si stia avvicinando il momento di godersi nuovamente una delle più grandi saghe horror degli ultimi tempi nel settore dei videogiochi, anche se dovremo… Paga di più per averlo nel tuo account Steam.