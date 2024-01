Square Enix ha acquisito una delle sue filiali: Tokyo RPG Factory

Lost Sphear, della Tokyo RPG Factory.

L’industria dei videogiochi è in continua evoluzione e l’ultimo mese ne è un chiaro esempio. Tra licenziamenti di massa e chiusure di studi, il panorama del gaming come luogo di lavoro è più incerto che mai. Ma non tutte le chiusure sono necessariamente accompagnate da cattive notizie, come nel caso di quanto appena annunciato Square Enix: ad esso affiliato Fabbrica di giochi di ruolo di Tokyo Verrà chiuso come studio e i dipendenti verranno assorbiti nell'azienda principale.

La notizia è stata annunciata tramite il media giapponese Gamebiz, secondo l'annuncio Square Enix L'azienda rileva tutti i beni e le proprietà dell'azienda, quindi in teoria nessuno dei suoi dipendenti dovrebbe correre il rischio di perdere il lavoro. Il motivo di questa decisione ha a che fare con la performance commerciale dei giochi dello studio. In un incontro con gli investitori qualche settimana fa. Square Enix Hanno commentato che l'idea di sviluppare troppi giochi di ruolo di medie dimensioni non è stata realizzata e che d'ora in poi si sarebbero concentrati sulla produzione e distribuzione di meno giochi ma più diversificati, come nel caso di Simulatore di idrolavaggio.

Io sono Setsuna, prodotto da Tokyo RPG Factory.

Fabbrica di giochi di ruolo di Tokyo È stata fondata nel 2014 e faceva molto affidamento su altri dipendenti al suo interno Square Enix. Nel 2016 hanno pubblicato il loro primo gioco, Sono Setsuna, che è forse il più memorabile dello studio. E solo un anno dopo, nel 2017, lo studio è stato rilasciato Ho perso un ambasciatoreper rilasciare finalmente il suo ultimo gioco nel 2019, Oninaki. All'epoca era un produttore in studio Takashi Tokita Ha commentato che ha idee per il prossimo gioco, che sarà un gioco di ruolo con un tono più cupo rispetto ai giochi precedenti.

Tuttavia, questo assorbimento significa questo Fabbrica di giochi di ruolo di Tokyo Smetterà di esistere come tale. In futuro, lo studio chiuderà essenzialmente i battenti come entità indipendente, dove rimarrà Square Enix Se decidi di rielaborare la tua proprietà intellettuale.