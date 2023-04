Questo laptop da gioco Lenovo è una delle opzioni più economiche per i giochi a 1080p e puoi venderlo al prezzo più basso di sempre

Per il giocatore occasionale di videogiochi per computer, o per coloro che sono interessati ad iniziare ad entrare nell’entusiasmante mondo dei giochi, può diventare un vero e proprio onere da configurare. Configurazione dei giochi da zero a iniziare a giocare. Di fronte a questa situazione, una delle migliori opzioni che possiamo trovare sul mercato attuale è quella di giocare con meno acquisti possibili (e risparmiare qualche euro, tutto sommato) Sta comprando un computer portatile.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 7 – Laptop da gioco FHD da 15,6″ (Intel Core i5-12500H, 12C, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, NVIDIA GeForce RTX 3050-4 GB, Windows 11 Home) Grigio – Tastiera QWERTY spagnola

All’interno della vasta gamma di laptop che possiamo trovare oggi, modelli di gioco Ha le caratteristiche necessarie per giocare. Inoltre, potremo trovare modelli economici con cui muoverci Tutto quello che vogliamo a un prezzo abbastanza ragionevole. Questo è quello che succede con questo laptop da gioco targato Lenovo attualmente in vendita: dagli oltre mille euro che costava, ora possiamo averlo a 749 euro.

Approfittando di questa offerta, lo prenderemo al prezzo più basso di sempre tramite PcComponentes, con uno sconto di oltre 250 euro rispetto al suo valore precedente. Ci riferiamo nello specifico al Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7, Portatile da gioco economico Con il quale possiamo giocare a qualsiasi titolo nel mercato attuale e ottenere buone prestazioni e un’ottima qualità delle immagini a un prezzo Prezzo molto ragionevole. Ha un colore grigio ed è leggero.

Questo laptop da gioco del noto produttore Lenovo ha una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Con cui possiamo giocare ai nostri videogiochi preferiti senza problemi in 1080p sullo schermo Full HD 15,6 pollici di diagonale. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 12o Hz garantirà una buona fluidità nelle tue immagini. Ha anche un processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD. Non viene fornito con un sistema operativo, quindi ci arriveremo che installiamo

