SEGA vuole acquistare la società di videogiochi che ha creato Angry Birds per 1 miliardo di dollari

L’acquisizione potrebbe essere annunciata e finalizzata la prossima settimana Fonti rivelate al Wall Street Journal. La società proprietaria di SEGA, Sega Sami Holding investirò 1000 milioni di dollari per restare con una società Specializzato in indirizzi mobili.

per la stampa specializzata Il potenziale acquisto è una sorpresa poiché la popolarità di Angry Birds è diminuita finora negli anni. Dopo il successo di Inevitable nel 2009, ha raggiunto il suo apice nel 2014 e Negli ultimi anni, Rovio ha riportato profitti in calo e licenziamenti.

nel 2016 per promuovere il franchising, Rovio È riuscita a realizzare l’adattamento cinematografico di The Angry Birds Movie, che è stato un successo biglietteria. Ma dopo Il sequel non ha ottenuto lo stesso effetto.

1.jpg “Angry Birds”. La formula di successo viene preservata anche se con un cenno in stile Minions.

da allora, I giochi della concorrenza come Candy Crush sono riusciti a continuare a crescere e Angry Birds è caduto nell’oblio. Poche settimane fa, Rovio ha fatto parte della polemica Rimuovi il gioco originale da Google e Apple Store alle persone Possono essere eseguite solo le seguenti versioni Chi sta usandon sistema commerciale redditizio per continuare a giocare.

Finora Non si sa quale fosse l’intenzione di SEGA Con il franchise di Angry Birds. Questa non sarebbe la prima volta che un importante editore di videogiochi acquista uno studio di giochi per dispositivi mobili. nel 2021, Arti elettroniche ha acquisito Glu Mobile ($ 2,1 miliardi) e Playdemic ($ 1,4 miliardi); nel 2022 Take-Two ha acquistato Zynga Interactive ($ 12,7 miliardi) e come parte dell’acquisizione di DrActivision Blizzard, Microsoft potrebbe ottenere King, creatori di Candy Crush.