Viking Rise: raggiungi il Valhalla con questo fantastico gioco di strategia per iOS e Android

Preparati a sentirti un vero vichingo grazie Ascesa vichingail nuovo gioco IGG Quello Può essere scaricato ora su Google Play Store e Apple App Store.

Dopo aver ricevuto ottime recensioni da giocatori e Raccomandazione di Google Nei paesi in cui è già disponibile, le ultime novità dai creatori di grandi giochi come Maestri mobili Anche Eroi leggendari Intenzione di riflettere durezza e ferocia come mai prima d’ora Cultura vichinga In Gioco di strategia di guerra multiplayer online con elementi di costruzione gratuiti.

video Viking Rise, il nuovo gioco multiplayer online con ambientazione vichinga

Così, adottando il ruolo di un leader vichingo che conduce la sua tribù in un nuovo mondo MidgardViking Rise ci offre un’incredibile gamma di opzioni, tra cui Esplora, combatti, saccheggia, caccia o stringi alleanze con altri giocatori tra molte altre cose, Espandi la nostra tribù a limiti imprevisti.

video Vikings Rising: Personaggi

E tutto questo con il supporto di grandi eroi vichinghi come RagnarE Ivor Anche Lui segueche possiamo evocare per combattere al fianco del nostro clan.

Regola Midgard a modo tuo

Uno dei principali punti di forza di Viking Rise è Sviluppo profondo e diversificatoPerché ogni gioco è completamente diverso dal precedente Tante meccaniche Cosa include.

Ad esempio, oltre agli aspetti tradizionali della gestione della nostra città, l’ambiente di gioco gioca un ruolo decisivo grazie allo scorrere del tempo, che comprende Scene diurne e notturneAccanto Cambiamenti stagionali e meteo.

video Vikings Rising: cambiamenti stagionali

Inoltre, un’altra opzione che troviamo in questo aspetto è la possibilità Recluta e invia lavoratori liberamente Per eseguire vari compiti, come la raccolta, la caccia o la costruzione, che ci consente Personalizza completamente il tipo di regolamento che vogliamo, come un centro per il commercio o le risorse o una fortezza militare invalicabile.

Ovviamente dagli altri pilastri del gioco Combattimento brutale A piedi, che ha una grande componente strategica, oltre ad alcuni Feroci battaglie navali.

video L’ascesa dei vichinghi: truppe e combattimenti

A bordo “lunga nave“Possiamo combattere e muoverci rapidamente per esplorare la mappa e scoprire così nuove rotte e anticipare i nostri concorrenti sul terreno, il che aumenta notevolmente il potenziale strategico, cosa che contribuisce anche notevolmente a sistema decisionaleche ci consente di adottare i suggerimenti degli eroi per automatizzare alcuni processi.

da parte sua, Dungeon multigiocatore e professioni di regni divini È il luogo perfetto per rafforzare la nostra pista competitiva, perché ci offre Giochi intensi online Dove dobbiamo organizzare coscienziosamente il nostro accampamento per resistere alle tribù rivali e vincere.

video Ascesa vichinga: gameplay

E tutto questo, come se non bastasse, con Reparto tecnico straordinarioche grazie all’introduzione di nuove tecniche grafiche e di modellazione 3D è riuscita a creare un’atmosfera unica, caratterizzata da personaggi ultra realistici e ambientazioni ricche di dettagli che rispecchiano perfettamente la mitologia norrena.

Per finire un ambiente così fantastico è semplicemente fantastico Registrazione audio: In occasione dell’uscita del gioco, Viking Rise ha collaborato con Trevor Morrisacclamato compositore e vincitore di due Emmy Awards, è meglio conosciuto per il suo lavoro nella serie TV di successo “Vikings”.

Morris ha prestato la sua esperienza nella composizione della colonna sonora di “Viking Rise” e l’ha aggiunta alla canzone principale Musica in stile vichingo norreno. Ha brillantemente incorporato strumenti scandinavi tradizionali come la ghironda e il nyckelharpa, e ha persino portato un cantante professionista in stile scandinavo e un team di artisti per esibirsi in norvegese per aumentare Epica grandezza della composizione.

Scarica Viking Rise e ricevi € 200 di regali

festeggiare b Lancio globale di Viking RiseIGG ha lanciato una grande promozione per tutti i nuovi giocatori, grazie alla quale possiamo Ottieni 200 € di regali di gioco!

Per ottenerlo devi Scarica il gioco attraverso questo link (ricordarsi di accedere utilizzando il proprio dispositivo mobile) e possedere i seguenti requisiti:

1) I nuovi giocatori che scaricano il gioco e creano un nuovo personaggio tramite questa pagina riceveranno una serie di chicche esclusive per l’evento:

Pietra dell’Anima dell’Oracolo * 20

Pietra benedetta dello spirito * 20

Frammento dell’eroe della saga * 100

Metronomo (3 ore) * 12

Scudo (8 ore) * 12

Lotto di montaggio (8 ore) * 12

2) Riceverai regali nella tua casella di posta entro 15 minuti dalla creazione del tuo primo personaggio. Completa il capitolo 4 – “Sconfiggi i Nibelunghi invasori” per sbloccare la tua casella di posta.

3) Se non hai ricevuto i tuoi regali, vedi Non hai ricevuto i tuoi regali? Nella pagina dell’evento, inserisci l’ID del tuo capo, quindi premi Invia. I regali verranno ricevuti entro 30 minuti. Ricorda che devi richiedere i regali entro 12 ore dal download del gioco.

Ora sì, non hai scuse per questo Scarica L’ascesa vichinga E gettati completamente nell’invasione di Midgard. Ci vediamo sul campo di battaglia!