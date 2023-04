Ottieni Mordhau gratis e Second Extinction sull’Epic Games Store questa settimana

Questa settimana abbiamo Altri due fantastici giochi completamente gratuiti Nel Negozio di giochi epici. Per non perdere questa abitudine, possiamo mantenerla Mordhau e Second Extinction a costo zeropurché aggiungiamo a La nostra raccolta clienti di Epic Games Prima di giovedì prossimo, 20 aprile alle 17:00.

Mordhau è un gioco Combattimento multiplayer medievale Con un massimo di 64 giocatori, questo consente l’ingresso prima o terza persona. Dovrai affrontare altri giocatori in combattimenti corpo a corpo nei panni del tuo personaggio. Avrai anche una scelta Affronta partite cooperative e offline Con i compagni di fronte all’intelligenza artificiale. Per questo dovrai creare il tuo personaggio, con molteplici opzioni di personalizzazione insieme a un vasto arsenale di armi ed equipaggiamento che ti porterà alla vittoria.

L’altro gioco gratuito di questa settimana che ci offri anche tu accesso anticipatoEgli è seconda estinzione. Lui Obiettivo semplice in questo gioco Bonifica. Gioco Progettato per la cooperazione che dovrai affrontare su questa fantastica mappa Dinosauri mutanti. Con l’accesso anticipato, potrai testare le nuove funzioni che verranno aggiunte e Collaborazione allo sviluppo finale del gioco.

La fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!