BlizzCon 2023: impressioni dal centro congressi

Il primo giorno della BlizzCon 2023 è già nei libri di storia come un ritorno epico in più di un modo. Non si trattava solo del ritorno dell’evento, ma anche del primo Mike Ybarra è al timone dell’aziendainizialmente una visita a sorpresa da parte di Phil Spencer, presidente di XboxE Ritorno trionfante a Chris MetzenDirettore Creativo Esecutivo, per cambiare completamente il modo in cui vengono realizzate le espansioni Mondo di Warcraft È stata annunciata l’introduzione di The Worldsoul Saga.

Ma, Blizzcon 2023 Non è la presentazione, ma l’incontro degli appassionati all’interno delle sale dell’Anaheim Convention Center a dare vita all’evento. In questa occasione accompagnato dal nostro amico cosplayer ChailatteAbbiamo parlato della loro esperienza, essendo la loro prima volta a questo evento, rispetto alla nostra esperienza, a questo evento che finalmente ritorna di persona dopo 4 anni di assenza.

BlizzCon 2023: cosa aspettarsi dal secondo giorno?

La BlizzCon 2023 è in corso e prosegue con un programma molto particolare, poiché durante tutta la giornata si terranno conferenze che mostreranno il futuro di Overwatch 2, World of Warcraft e Diablo IV (potete rivedere Qui tabelle).

Ma sarà quella notte l’evento più speciale, con i festeggiamenti finali. Anche se dire addio alla BlizzCon non è facile, dire addio a quest’anno avrà un forte impatto, poiché i fan si riuniranno per… Serata comunitaria, un evento in cui i fan salgono sul palco per mostrare le loro migliori performance legate agli universi Blizzard. Danza, video e cosplay combinati in un unico luogo dove si riflette la passione per i giochi. alla fine, Collaborazione tra Overwatch 2 e una band K-Pop Le Serafini Si passa alla vita reale dove la band è la band che interrompe completamente l’evento.