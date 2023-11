Come ringiovanire il tuo cervello per 30 anni con un semplice cambiamento mentale

La longevità è una delle aspirazioni più diffuse oggi, poiché le persone aspirano sempre a vivere più a lungo, in modo più sano e senza restrizioni.

Alcuni milionari sono disposti a spendere le loro fortune in trattamenti sperimentali per ringiovanire il proprio corpo e la propria mente.

Un esempio ovvio è Brian Johnsonun miliardario che vuole vivere per sempre e che crede di poterlo raggiungere attraverso i progressi scientifici in vari campi, come la medicina rigenerativa, la criogenia e la nanotecnologia.

Tuttavia, un gruppo di ricercatori di psicologia, secondo Business Insider SpagnaHo scoperto che non è necessario avere molti soldi per prendersi cura della propria mente e mantenerla in forma. Esiste un modo molto più semplice ed economico per migliorare la salute mentale.

Un semplice cambiamento di mentalità per ringiovanire il tuo cervello per 30 anni

Questa scoperta si basa su studi condotti da psicologi Rachel Wu e Jessica A. Chiesache hanno studiato il declino cognitivo in età adulta.

Per fare questo, hanno selezionato persone di età superiore ai 55 anni e hanno dato loro lezioni in diverse abilità, come il canto o le lingue. I risultati sono stati sorprendenti: dopo tre mesi, i partecipanti hanno mostrato livelli di memoria e attenzione simili a quelli di persone di 30 anni più giovani.

Secondo gli esperti la chiave è l’apprendimento permanente. Questi dati suggeriscono che il declino cognitivo potrebbe essere dovuto più alla mancanza di sfide e di nuovi apprendimenti che alla biologia stessa.

Si tratta di adottare la mentalità di uno studente attivo e continuo e, in questo modo, sarai in grado di ringiovanire la tua mente fino a 30 anni.

Mantieni la tua mente giovane con i consigli degli esperti

Un modo per ringiovanire la tua mente è nutrirla con nuove esperienze e sfide. Non devi spendere molti soldi, basta cambiare prospettiva.

Puoi acquisire nuove conoscenze ogni giorno, esplorare argomenti che ti appassionano, seguire corsi online o di persona, risolvere enigmi e allenare la tua memoria con giochi mentali.

Anche È importante prenderti cura della tua vita socialeUnisciti a gruppi, partecipa a dialoghi arricchenti e trova il tempo per te stesso.

La meditazione, così come la consapevolezza, sono potenti strumenti per alleviare lo stress e aumentare la concentrazione. Non dimenticare che la mente e il corpo sono collegati. Pertanto, se eserciti la mente, è essenziale mantenere il corpo sano.

Un’attività fisica regolare, come camminare o correre, seguire una dieta equilibrata e riposarsi, sono fondamentali per mantenere la mente lucida, ma soprattutto giovane.