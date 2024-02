Nivea al caffè: il trucco antietà che sempre più persone imitano

Mescolare la crema Nivea con il caffè macinato è ottimoMetodo fatto in casa È molto popolare per ringiovanire la pelle stanca e rugosa. È un modo economico e naturale per donare alla tua pelle una splendida luminosità senza dover spendere un sacco di soldi in costosi prodotti per la cura della pelle.

Per preparare questa miscela avrete bisogno della crema Nivea. Caffè macinato e una piccola ciotola. Prendi due cucchiai di crema Nivea e mettili nella ciotola. Aggiungere poi un cucchiaio di caffè macinato. Mescolare i due ingredienti fino a formare un impasto omogeneo.

Applicare la maschera su viso e collo, facendo attenzione ad evitare la pelle sensibile del contorno occhi. Massaggiare delicatamente la pelle Movimenti circolari Per circa cinque minuti, quindi lasciarlo agire per altri cinque minuti finché la caffeina contenuta nel caffè non fa effetto. Il caffè contiene antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi e a ridurre l’infiammazione della pelle. Aiuta anche a stimolare la circolazione sanguigna e a ridurre la comparsa delle occhiaie.

Per quanto riguarda la crema Nivea, contiene: Ingredienti idratanti Che aiuta a idratare e nutrire la pelle, rendendola morbida ed elastica.

Dopo cinque minuti, sciacquare il viso. Con acqua tiepida e asciugarlo. Puoi usare questa miscela una volta alla settimana per ringiovanire la pelle. È adatto a tutti i tipi di pelle, ma se la pelle è sensibile è meglio testare la miscela su una piccola area per assicurarsi che non provochi irritazioni.

Infine, una miscela di crema Nivea e caffè macinato Un modo efficace ed economico per ringiovanire la pelle. Questo rimedio naturale è facile da preparare e lascerà la tua pelle luminosa e rinfrescata.

Caffè macinato alla porta

Graffi sulle ante in legno Può essere prodotto anche se il legno è molto pregiato. Tuttavia, a causa dell'età e dell'usura, possono verificarsi anche graffi. Basta dare un'occhiata da vicino al legno e noterai subito alcune imperfezioni anche nella porta in legno meglio mantenuta.

Per le ante in legno massello marrone, Il trucco della nonna definitivo È l'utilizzo di un ingrediente insolito e presente in ogni cucina: il caffè macinato. Ma prima assicurati che il legno non sia graffiato. Sì, perché se i graffi sono superficiali si possono trattare con olio d'oliva: basta posizionare un batuffolo di cotone e strofinarlo sul graffio, che dopo diverse volte scomparirà. Questo è perché L'olio nutre il legno E riempi i graffi. Se i graffi sono più profondi e il legno è marrone, potete utilizzare il caffè macinato.

Per usarlo, mettetelo in una piccola ciotola e aggiungete acqua calda. Aggiungete al composto un cucchiaio di olio di lino. Dopo la miscelazione si otterrà un composto granulare che dovrà essere steso sulla superficie e lasciato riposare per almeno mezz'ora. Trascorso questo tempo strofinatelo con una spugna. Noterai che i graffi si riducono o addirittura scompaiono del tutto grazie al potere nutriente e colorante del caffè. Poi, per proteggere il legno, applica uno strato di cera d'api, la migliore amica del legno, soprattutto se scelta con ingredienti 100% naturali e senza additivi.