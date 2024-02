La nuova funzionalità di Google per le chiamate al servizio clienti

Google Ha iniziato a testare una nuova funzionalità con cui gestire le chiamate Linee di servizio clienti automaticamente per Avvisa l'utente quando il launcher è disponibile.

Questa nuova funzionalità si chiama “Parla con un attore dal vivo”, che è già in fase di sperimentazione negli Stati Uniti, Ti avviserà automaticamente Per gli utenti quando è presente un lavoratore Disponibile a parlare Personalmente. Pertanto, le chiamate al server riceveranno risposta in qualche modo Molto più veloce ed efficiente.

IL Segreterie telefoniche Di solito gestiscono le chiamate in arrivo da Servizio Clienti Prima che l'operatore possa assumere il compito, e Risolvere l'incidente o fornire informazioni Richiesto dall'utente.

Spesso sarai assistito anche da un assistente personale Tempi di attesa Tendono ad essere molto lunghi e noiosi.

In questo contesto sono iniziati i test funzionali “Parla con un attore dal vivo”, Che si traduce come “Parla con un rappresentante o un operatore”. Questa opzione è progettata per consentire a Google di connettersi ad essa Esclusivamente con il servizio clienti E consenti al sistema di gestire queste chiamate automaticamente.

Ciò impedisce al client di Dovresti essere consapevole In attesa del rappresentante del servizio competenten essere disponibile a parlare.

“Aspettami” È una funzione molto simile È stato reso popolare da Google Pixel nel 2020 in cui è stato integrato “smartphone”.'. Questa opzione Riceverai una notifica al termine dell'avviso di chiamata La persona all'altra linea era già pronta a parlare.

D'altra parte, come ha condiviso questo utente su Twitter, L'azienda ha iniziato a testare questa nuova funzionalità Attraverso l'opzione di abilitazione in Applicazione Google Dai cellulari Androide.

Come utilizzare questo strumento

“Parla con un rappresentante dal vivo” viene utilizzato selezionando l'opzione “Parla con un rappresentante” che Trovato nei risultati di ricercaper gli utenti Trova il numero del servizio clienti Per un'azienda specifica nell'applicazione Google.

Viene visualizzata l'opzione Insieme alle informazioni pertinenti sugli orari di contatto. Una volta selezionato lo strumento, gli utenti devono effettuare il login Il motivo della chiamata e il tuo numero di telefono.

Successivamente, la connessione al rispettivo servizio viene avviata ed eseguita automaticamente Google esegue risposte automatiche finché non chiedi di parlare con un operatore.

Quando l'operatore dell'azienda è pronto a parlare, Google invia una notifica SMS E informa la persona Che c'è già qualcuno disponibile Per partecipare alla conversazione.

per adesso, Sono elencate solo alcune società Compagnie aeree, telecomunicazioni, vendita al dettaglio, servizi e assicurazioni. Alcuni di loro sono come Alaska Airlines, Samsung o Costco.

Con tutto ciò, l'opzione “Parla con un rappresentante dal vivo” può essere abilitata nell'app Google per AndroidAttivazione da Laboratori di ricerca. È uno strumento che è stato testato negli Stati Uniti È probabile che raggiunga tutti gli utenti.