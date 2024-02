Interflora torna alla televisione britannica dopo quattro anni di assenza internazionale

Con la sua prima campagna di brand in quattro anni, Interfora In attesa di un'iniezione di nuova energia. Il marchio di consegna di fiori ha presentato uno spot audiovisivo di 60 secondi sulla TV britannica che segue un cast intricato di personaggi che affrontano il viaggio diverso e imperfetto della vita.

“Say More”, un'opera di Agenzia di difesaricorda all'utente che dietro tutti i clic e i mi piace, c'è un profondo e potente bisogno di connessione a livello umano, soprattutto nei momenti della vita in cui vedersi e trovare una connessione è davvero importante.

“La tecnologia attuale e le piattaforme di social media hanno creato un paradosso nella connessione. Non siamo mai stati più 'connessi', tuttavia, con la crescente epidemia di solitudine e salute mentale, non ci siamo mai sentiti più soli. Siamo orgogliosi e grati di collaborare con un marchio iconico come Interflora per contribuire a riaccendere la sua rilevanza nella vita del pubblico britannico. “Il nostro messaggio è antico come il tempo e, in effetti, non è mai stato così attuale”, afferma. Josh Tencer, direttore creativo esecutivo di Calling.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Some Such e la regista Jazmin García. Supporti progettati da Craft Media e acquistati da Yonder Media. Oltre ad avere uno spot televisivo, la campagna sarà digitale e outdoor.

“Un'intensa ricerca sui clienti e un mercato in rapida evoluzione hanno reso necessario il cambiamento affinché il nostro marchio centenario rimanesse rilevante e amato”, aggiunge. Carolyn Adams, Direttore Marketing di Interflora. Una volta chiarite le principali sfide che il nostro marchio deve affrontare e come affrontarle, sapevamo di aver bisogno di un partner creativo che comprendesse lo scopo di Interfora e potesse allinearsi ad esso. Dopo un processo di candidatura completo, il team delle comunicazioni è uscito vittorioso. “Ci hanno davvero sfidato a vedere le cose da una nuova prospettiva.”