Meno di 1 kg di peso e potenza brutale: HP taglia il prezzo del suo sostituto del MacBook Air

Per molte persone non c'è scelta quando acquistano un nuovo laptop: deve pesare poco, qualunque cosa accada, dato che quasi sempre lo portano con sé al lavoro, a lezione, così come in viaggio. Apple è chiaramente dominante, soprattutto nel segmento professionale, ma i marchi che lavorano con Windows e Microsoft non si arrendono.

In particolare, oggi c'è qualcuno che ha premuto l'acceleratore. HP, con l'aiuto di Amazon, ha scontato significativamente il suo modello premium, l'HP Pavilion Aero 13 cosa vendi Per 799 euroanche se si tratta di un'offerta lampo temporanea che sta già scadendo.

Sconto 200 euro o equivalente 20%È più che sufficiente per convincere molte persone che preferiscono Windows 11 a macOS e che cercano un laptop leggero, come questo modello è senza dubbio.

Questo laptop estremamente potente è anche leggero. È dotato di un processore AMD Ryzen 7 e 16 GB di RAM.

Pesa meno di 1 kg e non manca di potenza su tutti e quattro i lati, quindi come alternativa economica al MacBook Air non è affatto male, e stiamo parlando dei migliori componenti lanciati di recente, non è un computer nato appositamente con un processore di diversi anni fa.

Con Ryzen 7, 16GB di RAM e storage SSD ad alte prestazioniSi prevede che Windows 11 volerà sempre e, tra le altre cose, Microsoft si è concentrata sul miglioramento dell'efficienza del suo sistema operativo in questa versione.

Noi siamo 799 euroSì, un investimento significativo, ma poiché è Amazon a venderlo, la fiducia è fondamentale. La spedizione è gratuita sia che tu abbia un account Prime o meno, e sai che il negozio di solito risolve rapidamente qualsiasi problema che si presenta dopo la vendita.

Telaio in alluminio e prestazioni più che promettenti

Il grande salto di prestazioni che Windows ha fatto negli ultimi anni è logico e naturale considerando alcune circostanze, soprattutto perché in passato i personal computer con questo sistema operativo utilizzavano dischi rigidi molto lenti, che ne limitavano la capacità per anni.

Ora tutti i nuovi computer non solo utilizzano unità SSD, ma sono anche dotati di unità in grado di trasferire facilmente tutte le applicazioni a una velocità sorprendente, motivo per cui la differenza tra Windows e macOS nella fascia media si è ridotta molto.

A soli 800 euro Questo L'HP Pavilion Aero 13 presenta un design del corpo in metallo, un peso inferiore a 1 kg e specifiche che altri modelli più costosi non invidiano.ma in più, come menzionato dagli utenti Amazon nei commenti, quando si tratta di pagamento, funziona molto bene.

È un computer che promette diversi anni di buon servizio e, sebbene non disponga di una scheda grafica dedicata, il suo processore AMD Ryzen 7 5800U è sufficiente e più che sufficiente per eseguire qualsiasi servizio di cui hai bisogno, e anche con bassi consumi.

È una buona notizia per tutti coloro che hanno bisogno di cambiare marcia ora che ci sono offerte forti come questa, con sconti a tripla cifra.