In che modo i gadget dei telefoni cellulari consentono una qualità dell'immagine di alto livello

Negli ultimi anni, i progressi tecnologici legati allo sviluppo di nuovi strumenti per portare la fotografia professionale alla gente comune attraverso i loro telefoni cellulari hanno reso questo campo molto più accessibile.

Per migliorare questa esperienza, l'artista nazionale in fotografia, Matias Rojas, ha tenuto un corso sull'utilizzo della fotocamera e degli strumenti di un telefono cellulare per ottenere un'immagine di alto livello. In esso, analizza gli elementi dell'iPhone 15 Pro e spiega il funzionamento del sistema di fotocamere più potente di Apple.

In questo senso, il dispositivo permette di scegliere tra diverse lunghezze focali, dispone di una fotocamera grandangolare da 48 megapixel e scatta foto ad altissima risoluzione con un ottimo livello di dettaglio e colore. Una differenza rilevante rispetto ai modelli precedenti è che ora, se il protagonista è una persona o un animale, l'iPhone cattura automaticamente le informazioni di profondità. Pertanto, puoi trasformare immediatamente la tua foto in un selfie.

“Abbiamo tenuto una sessione in cui ho dimostrato le capacità della fotocamera dell'iPhone, perché è una fotocamera che uso tutti i giorni, e l'ho combinata con il MacBook Pro M3, in modo da ottenere un'esperienza migliore vedendo le cose che facciamo”, spiega.

E aggiunge: “Volevo sapere come condurre una sessione fotografica in modo professionale utilizzando strumenti che non hanno nulla a che fare con nulla di professionale, come un telefono cellulare”.

In questa linea, l'editing gioca un ruolo essenziale nel raggiungimento dell'obiettivo desiderato nell'immagine. Un pacchetto ampiamente utilizzato per ottenere un'elevata qualità dell'immagine è il software di editing delle immagini, Capture One, dove puoi personalizzare l'intero spazio di lavoro, posizionando gli strumenti dove vuoi, rimuovendo strumenti per aumentarne le dimensioni in qualsiasi punto dell'interfaccia e lavorare così più comodamente con essi.

“Oggi siamo nell'era dei creatori di contenuti e comprare un buon cellulare ti permette di creare buoni contenuti con il telefono. È più facile, è molto intuitivo. Qui muovendo il dito puoi ottenere l'effetto che desideri. È molto bello “, conclude Marías Rojas. “Che le persone possano avere una buona macchina fotografica in tasca.”