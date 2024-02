Un giocatore pensa di sapere quali saranno i giochi PlayStation Plus gratuiti nel marzo 2024

Un giocatore si è recato sui forum di Reddit per rivelare quelli che crede siano giochi PlayStation Plus gratuiti, e una storia sta prendendo piede

Mancante Solo poche ore Pertanto l'elenco dei titoli con giochi PlayStation Plus Essentials gratuiti verrà annunciato nel corso del mese di marzo 2024. Pertanto, abbiamo già espresso le nostre aspettative al riguardo e i giocatori hanno avanzato le proprie richieste al riguardo. Al momento però non resta che l'annuncio ufficiale Il giocatore pensa di sapere quali sono i tre titoli in questione.

Tuttavia dobbiamo ammetterlo Sembra quasi l'immaginazione degli utenti Seguace Forum Reddit Della realtà in questo modo. E nella classica competizione che si svolge nel subreddit per provare a scoprirlo Quali giochi faranno parte del catalogo PlayStation Plus Essentials di marzo?ed è apparso con uno degli utenti Tasso di successo più elevato. Nella sua risposta ha menzionato i tre giochi che vi mostriamo di seguito:

abbandonato

Confini fonetici

Adorazione dell'agnello

Fino a quel momento tutto sembrava normale, tranne che nei forum Ho iniziato a pensare che fosse una perdita E non una previsione, qualcosa in cui lo stesso utente ha giocato un ruolo innocente nelle ultime ore, creando ancora maggiore confusione al riguardo. Per ora non ci resta che aspettare Domani, 28 febbraio, alle 17:30 (ora della penisola spagnola) Per conoscere tutta la verità.

PlayStation Plus Extra e Premium perdono 7 giochi a marzo 2024

In attesa dell'annuncio ufficiale dei giochi gratuiti PlayStation Plus Essentials, si sanno già i 7 giochi che scompariranno nelle prossime settimane dal catalogo PlayStation. Metodi aggiuntivi e distintivi. Come al solito, questi sono i titoli che compaiono nella scheda Ultima possibilità di giocare Dal servizio in abbonamento di Sony.

Civiltà 6

Codice della vena

Filo fantasma: Tokio

porto

NEO: Il mondo sta finendo con te

Terre selvagge esterne

Chia

Ricorda che hai ancora tempo per giocarci, nel caso in cui qualcuno di loro ti interessi. Saranno presenti nel catalogo Fino al prossimo 19 marzoquindi hai ancora qualche settimana per godertelo su PlayStation Plus Extra e Premium.