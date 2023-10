Il prezzo di iPhone 13 Pro Max scende su Amazon grazie a questa strepitosa offerta

L’iPhone 13 Pro Max, un iPhone ricco della tecnologia più recente, ha un ottimo prezzo su Amazon.

L’iPhone 13 Pro Max è in sconto enorme su Amazon

oggi è iPhone 13 Pro Max Resta comunque un ottimo dispositivo e non ha nulla da invidiare ad altri modelli. Questo iPhone ha un’ottima funzionalità Design dai bordi squadrati e schermo eccellente grazie alla velocità di 120 Hz, notch basso e processore A15 Bionic Il che ti permetterà di godertelo per molti anni.

E puoi sopportarlo in modo sorprendente iPhone 13 Pro Max Solo 128 GB di spazio di archiviazione 859 euro. L’unica condizione è che sia così Prodotto ricondizionatoMa è in ottime condizioni, come nuovo. Bene, gli esperti di Amazon si sono assicurati che sia così.

Vale la pena acquistare l’iPhone 13 Pro Max nel 2023?

Sì, ne vale la pena. Il motivo principale è quello Le sue specifiche sono molto simili a quelle dell’iPhone 14 Pro Max E anche per quelli di iPhone 15 Pro Max Che è stato recentemente introdotto sul mercato. Ciò significa che otterrai un ottimo iPhone, niente da invidiare solo agli ultimi modelli, 859 euro.

Un aspetto in cui questo risalta iPhone 13 Pro Max È a causa del tuo schermo Display OLED Super Retina XDR da 6,7 ​​polliciil primo a integrare la tecnologia promozione Da Apple, cioè 1Adattativo a 20 Hz. Qualcosa che renderebbe la batteria più efficiente adattando la tecnologia citata ad ogni situazione.

D’altra parte, il iPhone 13 Pro MaxContare per uno Processore A15 BionicÈ lo stesso dell’iPhone 14. Ciò significa che avrai un iPhone aggiornato all’ultima versione del sistema operativo per molti anni e ovviamente potrai goderti iOS 17 e funzioni come Widget interattivi.

Anche il suo sistema fotografico si distingue grazie a Fotocamera posteriore a tripla lente (12+12+12 MP) Con la possibilità di scattare foto da una distanza molto ravvicinata grazie a Modalità macro, introdotto anche con questo iPhone. D’altra parte, ha una fotocamera frontale da 12 MP, ma come sai, in Apple i numeri non hanno nulla a che fare con i risultati.

iPhone 13 Pro Max Vedi su Amazon.es: iPhone 13 Pro Max

Infine, va notato che iPhone 13 Pro Maxha aggiunte come A Dual SIM, Face ID, resistenza all’acqua IP68 fino a 30 minuti a 6 metri di profondità, MagSafe e Ceramic Shield. Farai tutto da solo 859 euro. Ottimo prezzo per un ottimo iPhone con la tecnologia più recente.

