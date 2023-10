Questa custodia per iPhone 15 Pro si ispira al design del leggendario iMac G3

Viene da Spigen, quindi dovrebbe essere di alta qualità e il look perfetto per i fan di Apple.

Questa è la custodia “iPhone 15 Pro Max Case Classic C1 (MagFit)” di Spigen, ispirata al popolare Apple iMac G3.

Egli ha detto Manzana Se qualche giorno fa utilizzassimo un iPhone 15 Pro con custodia in titanio senza custodia, correremmo il rischio che il dispositivo si scolorisse a causa della natura del materiale e del grasso sulle nostre dita, quindi L’ideale sarebbe trovare una custodia protettiva per iPhone 15 Pro che ci piaccia ogni volta Tessuto fine Apple non ci sta convincendo del tutto come sembra che stia accadendo.

Lui viene in soccorso Classico come Spigen Che ha voluto rendere omaggio ad un altro classico, quasi un’icona, insomma La nuova custodia per iPhone 15 Pro Dal produttore di Irvine, California, Ricorda l’Apple iMac G3 con il suo design colorato e semitrasparente Che rappresenta un’epoca.

La verità è lei è molto bellaDirei che è perfetto per i fan di Apple Qui puoi vederlo in dettaglio:

Il prodotto ha un marchio stilizzato Custodia Classic C1 per iPhone 15 Pro Max (MagFit)anche se in realtà Una custodia protettiva con tutta la qualità che ci aspettiamo da SpigenRealizzato in policarbonato (PC) e poliuretano termoplastico (TPU), Si adatta perfettamente alle linee dell’iPhone 15 Pro.

Questo Costruito in due pezzi E rivestito con schiuma anti-impatto per la massima durata e per mantenerlo duraturo progetto retrò La trasparenza resa famosa dall’Apple iMac G3 Nel 1998.

Io ho Bordi rialzati per proteggere il più possibile lo schermo e le fotocamere del costoso iPhone che sarà imballato all’interno Protezione anticaduta di livello militare. Del resto, ciò non gli impedirebbe di esserlo Compatibile con Magfit Per far funzionare sia la ricarica wireless che gli accessori MagSafe.

Il suo prezzo consigliato negli Stati Uniti è $ 64,99anche se possiamo già ottenerlo in alcune Europa Rivenditori E in nessuno di essi Tre colori (Blu Bondi, Grafite o Rubino), con Ad un costo molto più basso.

Qui lo lasciamo a voi Collegamento diretto ad Amazon Nel caso in cui desideri ottenere il tuo:

Custodia Spigen per iPhone 15 Pro, Classic C1 MagFit, compatibile con MagSafe Vedi su Amazon.es: Custodia Spigen per iPhone 15 Pro, Classic C1 MagFit, compatibile con MagSafe

