L’intelligenza artificiale sta surclassando gli esseri umani che pilotano i droni da corsa

Si chiama Swift ed è stato sviluppato dai ricercatori dell’Università di Zurigo.

IL Corse di droni In prima persona hanno sempre più follower. Si tratta di una competizione che si svolge a una velocità vertiginosa, in cui numerosi partecipanti devono percorrere un percorso a ostacoli con droni ultraleggeri appositamente progettati per questo tipo di circuito. I corridori possono vedere esattamente ciò che vede la telecamera del drone grazie agli occhiali dotati di visore, a differenza delle cuffie per realtà virtuale.

Ma come in altri sport e giochi, il futuro per gli esseri umani in questo tipo di corse è scarso. Intelligenza artificiale sviluppata da un team di Università di Zurigo E insieme a Intel è già riuscita a surclassare alcuni dei migliori piloti di droni al mondo.

IL intelligenza artificiale, Battezzato come veloce, competono in un certo modo e nelle stesse condizioni degli esseri umani. Swift non dispone di una mappa speciale del circuito che gli consenta di effettuare calcoli della traiettoria più accurati. Reagisce semplicemente all’immagine video ripresa dal drone durante la corsa e invia i comandi necessari per controllarne la velocità e il movimento.

Swift si è allenata per la prima volta su diversi circuiti virtuali, dove ha imparato il modo perfetto per muoversi attraverso prove ed errori. Lo scorso giugno, Swift ha gareggiato contro Alex Vanover, Tommaso Pitmata E Marvin SchaperTre dei vincitori in varie competizioni internazionali di questo sport nel 2019.

La pista su cui gareggiavano era un’area di 7.000 piedi quadrati con sette cancelli che i droni dovevano attraversare in un certo ordine e disposti in modo tale da costringere i droni a compiere molte virate e rotazioni in aria.

Anche se non ha vinto sempre, l’IA è stato il partecipante che è arrivato primo più volte e ha anche fatto segnare il giro più veloce, mezzo secondo davanti a uno dei piloti umani.

Tuttavia, i ricercatori sottolineano che gli esseri umani hanno più facilità ad adattarsi alle mutevoli condizioni, come la diversa illuminazione in un circuito.

Tuttavia, gli autori dello studio ritengono che questo tipo di sistema abbia un grande potenziale nelle applicazioni pratiche. I droni hanno una capacità della batteria limitata e ne necessitano la maggior parte

La sua energia è solo quella di rimanere nell’aria. Quindi, volando più velocemente, ne aumentiamo l’utilità.” Davide Scaramosa, responsabile del gruppo di robotica e cognizione dell’Università di Zurigo. “In applicazioni come il monitoraggio delle foreste o l’esplorazione dello spazio, ad esempio, volare velocemente è importante per coprire vaste aree in un tempo limitato. Nel cinema, i droni veloci e autonomi possono essere utilizzati per girare scene d’azione. La capacità di volare ad alta velocità è questo”, aggiunge, fondamentale per i droni di salvataggio.

Fino a poco tempo fa, gli aerei a guida autonoma impiegavano il doppio del tempo rispetto agli aerei a pilotaggio umano per completare un percorso di gara, a meno che non disponessero di un sistema esterno di localizzazione per controllare con precisione le loro traiettorie.