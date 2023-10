Gli utenti di età compresa tra 14 e 30 anni sono i più vulnerabili alle truffe online

Sebbene i boomer non siano i più esperti dal punto di vista tecnologico, sono quelli che hanno meno probabilità di cadere nelle truffe online. (Foto: Freebeck)

Anche se siamo a metà degli anni ’90 1990 Da allora, le nuove generazioni sono state più esposte alla tecnologia, in particolare ai computer e al loro accesso smartphone Con l’accesso a Internet e alle varie applicazioni, sembra che coloro che appartengono alla cosiddetta Generazione Z (nati tra il 1994 e il 2010) siano più vulnerabili alle truffe online.

Segnala per Deloittesocietà di consulenza specializzata, indicata nella sua relazione intitolata “Sondaggio sui consumatori connessi 2023“I giovani che compongono questa particolare generazione hanno maggiori probabilità di cadere in queste truffe su Internet.

Sebbene abbiano familiarità con la tecnologia, i loro incidenti sono più comuni tra i membri della Generazione Molti bambini (Nati tra il 1946 e il 1964), che sarebbero addirittura i suoi nonni.

Il documento garantisce che gli utenti membri della Generazione Z abbiano tre volte più probabilità di essere vittime di phishing, furto di identità online, di cadere in truffe romantiche o di diventare vittime di cyberbullismo. Sebbene queste situazioni possano essere evitate attraverso strategie preventive che possono essere implementate online, le statistiche indicano anche che queste pratiche potrebbero essere più comuni, non che gli utenti siano più a rischio.

D’altro canto, il fatto che le truffe amorose siano comuni è anche un segnale di avvertimento per prendere precauzioni contro tali tentativi di violare la sicurezza.

Queste truffe sono anche chiamate “Bombardamento d’amore“Si verifica frequentemente nelle app di appuntamenti e consiste nel manipolare le emozioni degli utenti in modo che accettino di donare denaro, carte di credito o addirittura fornire ‘assistenza finanziaria’ a qualcuno che in realtà non esiste.

Studio dal titolo “Caso di frode 2023», e ha sottolineato che ingannare i minori di 20 anni rappresenta una perdita fino a $ 8,2 milioni nel 2017. Questo numero è aumentato nel corso degli anni e ora, nel 2020, ha raggiunto 1,6 milioni. $ 210 milioni.

D’altra parte, una società di sicurezza informatica avast Gli utenti di età compresa tra 24 e 34 anni, una generazione conosciuta come “Millennials”, hanno indicato che hanno maggiori probabilità di cadere nelle truffe online (49%), ancor più dei Baby Boomer (24%).

Una spiegazione per questo aumento di numeri è che più… giovani Tendono a trascorrere più tempo online o ad essere più attivi online, quindi Criminali informatici Hanno maggiori probabilità di essere attaccati e che i loro dati vengano estratti.

In questo studio per esempio Generazione Z Sembra essere il secondo più probabile per fughe di dati o problemi di sicurezza. Sicurezza informatica (32%). Tuttavia, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che “non trascorrono tanto tempo online” come fanno i millennial.

“Il senso di comfort dei Millennial con Internet, più tempo online e un po’ di arroganza possono combinarsi per renderli più vulnerabili alle truffe online”, afferma la società di sicurezza nel suo rapporto.

Il documento rileva inoltre che una possibilità è che gli utenti appartenenti a Generazione Z Aumenta le tue possibilità di essere esposto a frodi online nel corso degli anni, anche se questa è una stima e non un’inferenza sul tuo utilizzo futuro di tecnologia E Internet.

un report Deloitte Garantisce inoltre che, in caso di frode online, gli utenti debbano dare priorità alla propria sicurezza attivando funzioni appropriate in applicazioni come Instagram E tic tocche è più popolare tra i giovani utenti.