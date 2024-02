Little Devil Inside è rinato dopo più di due anni di scomparsa ed è ancora bello come l'ultima volta

Neostream Interactive spiega il motivo della scomparsa e la ricerca di un editore

Anche se l’abbiamo vista l’ultima volta nell’ottobre 2021, la comunità nutre ancora molto amore per Little Devil Inside. un lavoro Newstream interattivo Sono passati più di due anni senza che dassero segni di vita, ma finalmente ci hanno assicurato che sta andando tutto bene.

L’idea di annullare il progetto già circolava nella produzione Sei minuti di gioco Ci hanno fatto tirare un sospiro di sollievo e ci hanno fatto emozionare di nuovo per il loro mondo. Naturalmente, di seguito è riportato tutto il contenuto con nome in codice “Nonostante tutto”.

E sì, sembra che Sconfitte e controversie interne La radice di ciò era la mancanza di informazioni. In Pubblicato sulla pagina Kickstarter Per quanto riguarda il lavoro, il team ha indicato che tutto è iniziato come un gioco creato da due fratelli, ma avevano bisogno di aiuto per poterlo realizzare.

“Siamo diventati una squadra, poi siamo cresciuti fino a diventare un'azienda e abbiamo coinvolto molte persone per svolgere lavori leggeri. Lungo il percorso, in tutti gli sforzi per creare un grande gioco, molte persone fantastiche andavano e venivano. Le persone con scopi e obiettivi sono rispettate ma diverso.

Nel condividere queste differenze e idee, siamo stati influenzati, a volte colpiti e talvolta entrati in conflitto. Siamo responsabili della nostra incapacità di accettare le differenze e, naturalmente, ci scusiamo sinceramente con tutti”.

Ora, con un team più piccolo e l’obiettivo comune di “creare un grande gioco”, l’azienda sa di avere il dovere di attenersi a quanto concordato da coloro che l’hanno sostenuta nella campagna di finanziamento. Il problema principale da risolvere attualmente riguarda Firma di un accordo con l'editoreche sembra essere vicino, dato che sono in trattative con un marchio.

Dall'altro lato, Il diavoletto dentro Sarà sviluppato nel motore grafico Unreal Engine 5, che possiamo già vedere nell'anteprima. Tutto è ancora bello come l'abbiamo visto l'ultima volta, con un mondo molto speciale che si concentrerà sulla caccia alle creature. Al momento non abbiamo ancora una data di uscita per PS5, PS4 e PC. L'arrivo è previsto più tardi su Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

