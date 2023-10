Nemmeno 9 partite combinate lo superano

Anche se è stato rilasciato senza preavviso.

Counter-Strike 2 è una delle uscite più interessanti di quest’anno per gli appassionati di giochi FPS competitivi.

Counter-Strike è probabilmente uno dei franchise più iconici di Valve, qualcosa a cui possiamo dare credito non solo per averci regalato alcuni dei migliori giochi multiplayer della storia, ma è anche una delle saghe ancora viventi di questa particolare azienda. Ci dà nuovi risultati finali. Questo Possiamo vederlo nel recente lancio di Counter-Strike 2che viene fornito come aggiornamento gratuito per Global Offensive e, come leggi nel titolo principale, ha raggiunto numeri molto difficili da vedere oggi, rendendolo una delle grandi uscite del 2023.

Puoi controllare perfettamente questi dati Sito web di SteamChartsAnche se ora si è calmato un po’ di più, anche se mantiene in gran parte il numero dei giocatori, al momento del lancio è riuscito a posizionarsi come il gioco più giocato su Steam. superando il totale degli altri nove giochi più giocati all’epoca. Ciò ha portato a raggiungere un picco di oltre 1,5 milioni di giocatori simultanei. Può sembrare ridicolo, perché di tanto in tanto apprendiamo come alcuni giochi riescano a battere i record, come è avvenuto di recente con Baldur’s Gate III, ma la verità è che questo è quasi senza precedenti.

naturalmente, Bisognerà vedere se nel tempo riuscirà a mantenere questa ottima condizione.Ma la verità è che il lancio non poteva andare meglio. Anche dopo essere arrivato senza alcuna campagna pubblicitaria e lanciato senza preavviso, al di là di una semplice menzione in un post sui social media, è riuscito a superare di gran lunga le aspettative più ottimistiche.

Counter Strike 2 è ora disponibile

Per quelli di voi che non hanno sentito parlare, Counter-Strike 2 è ora ufficialmente disponibile su SteamÈ arrivato senza preavviso. Come accennato in precedenza, si tratta di un aggiornamento gratuito per Global Offensive, quindi se hai già giocato a questo titolo, dovresti vedere la seconda puntata numerata nella tua libreria.

Nel caso in cui sia la prima volta che accedi a questa saga, dovresti sapere che si tratta di un gioco completamente gratuito, essendo uno dei migliori giochi gratuiti per PC oggi, quindi Consigliamo vivamente di dargli una possibilità..