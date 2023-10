I trionfi e i fallimenti del nuovo telefono pieghevole di Samsung

Il Samsung Galaxy Z Flip è il telefono pieghevole di maggior successo sul mercato da anni, per due motivi: ha un prezzo contenuto e risolve un problema evidente, ovvero mantenere al minimo le dimensioni di un telefono cellulare. Ecco perché il Flip è il riferimento nella sua forma anche per i suoi concorrenti. Anche se ora è discutibile se OPPO Find N2 Flip, ad esempio, avrebbe preso l’iniziativa.

Lo usiamo ormai da alcune settimane e qui vi diciamo cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto.

comfort

essenza Samsung Galaxy Z Flip 5 Si adatta alle dimensioni grazie al suo design pieghevole. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è l’apice della portabilità, adattandosi comodamente a qualsiasi tasca. Tutto questo senza rinunciare ad un ampio schermo che, una volta aperto, garantisce un’ottima esperienza visiva, salvo qualche “ma”.

Sì, la piega dello schermo è visibile, esiste ed è inevitabile; Ma non deteriora la qualità dell’immagine e presto ti dimentichi della sua esistenza. Il display da 6,7 ​​pollici rimane lo stesso del Flip dell’anno scorso con una risoluzione di 2640 x 1080 (FHD+), e ci sono pochi cambiamenti a questo riguardo. Sembra perfetto con a Buon equilibrio tra luminosità e coloreMa a differenza del Galaxy Fold, crea uno strano bagliore se indossi occhiali da sole polarizzati.

Samsung ha apportato importanti miglioramenti al display esterno del Galaxy Z Flip 5. Ora è molto più grande, 3,4 pollici, e utilizzabile grazie alla sua risoluzione 720 x 748; Sono pieni di colore e abbastanza luminosi da funzionare perfettamente al sole.

Ecco perché ti permette di aprire comodamente intere applicazioni come WhatsApp, Google Maps o YouTube. Secondo la nostra esperienza il display esterno comporta la necessità di aprire molto meno il telefono, in quanto le cose più semplici della giornata, le quattro cose che controlli costantemente o se devi rispondere velocemente a un messaggio, si possono fare da qui senza troppi sforzi . A differenza della precedente versione da 1,9 pollici, che aveva uno schermo piccolo che si limitava principalmente ai widget, qualcosa di quasi simbolico.

Buone fotocamere, ma ora

L’array di fotocamere è lo stesso del Galaxy Z Flip4. Due obiettivi posteriori da 12 megapixel, un grandangolo OIS e un ultra grandangolare e un obiettivo interno da 10 megapixel. Mentre la fotocamera posteriore in modalità selfie fornisce risultati sorprendenti se utilizzata con il telefono bloccato e può essere visualizzata in anteprima sul nuovo schermo esterno. Soprattutto perché non siamo abituati a utilizzare la fotocamera principale per questo, grazie al formato Flex.

Foto scattata con l’obiettivo principale



Atmosfera



Quando utilizziamo le fotocamere posteriori per scattare foto “normali”, il risultato non è così impressionante. In particolare, l’ultra grandangolo durante il movimento, a causa della mancanza di OIS, ottiene solo immagini sfocate e distorte.

La foto è stata scattata con la fotocamera esterna con il telefono piegato



Atmosfera



Non commettere errori, le fotocamere del Samsung Galaxy Flip5 sono eccellenti, ma sono ben lontane dalle fotocamere Samsung di fascia alta. La qualità delle immagini è migliorata grazie all’elaborazione dell’intelligenza artificiale fornita dal nuovo processore Snapdragon Gen2 per il telefono Galaxy, che è lo stesso processore del Samsung Galaxy s23 con prestazioni simili.

Anche per quanto riguarda la batteria non ci sono cambiamenti. Abbiamo 3700 mAh, ma si nota il miglioramento del processore, che migliora ancora di più i consumi. Il telefono dura facilmente più di un’intera giornata di utilizzo.

Egli merita?

Samsung ha aggiunto anche una serie di accessori, come una custodia con diversi pannelli posteriori che cambierà il design degli sfondi a seconda del colore che scegliamo, oltre ad alcune altre cover. Adoriamo il design esterno in sé e queste custodie trasparenti ci permettono di vedere perfettamente l’aspetto del telefono, senza togliergli il fascino.

Il Samsung Galaxy Z Flip5 è un telefono cellulare impressionante, basato sull’esperienza che deriva dall’essere il fiore all’occhiello del formato. Portabilità, display esterno migliorato e innovazioni software sono i suoi punti di forza. Tuttavia, dobbiamo ricordare che i cambiamenti rispetto alla versione precedente sono minimi, poiché la batteria, lo schermo pieghevole e le fotocamere rimangono le stesse. Il dispositivo ha Prezzo a partire da 999 euro.