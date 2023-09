Monitor gaming QHD e PC con la massima fluidità

Analizziamo la gamma di giochi promettenti che HP OMEN offre attualmente.

OMEN 45L, tecnologia nel design, fuoco nel cuore

HP ha deciso di scommettere sul mercato dei giochi e ora offre tutti i tipi di prodotti desktop, laptop, monitor, mouse, tastiere e accessori incentrati sui giocatori. Qualche tempo fa è arrivato l’HP OMEN 27c, un display QHD da 27 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un pannello curvo 1000R che promette un’esperienza coinvolgente e fluida. Soddisfa le aspettative? Te ne parleremo di seguito. Tuttavia, questa volta appare HP OMEN 27qs e HP OMEN 45L, una combinazione perfetta.

Il monitor da gioco OMEN by HP da 27 pollici replica la qualità QHD e 240Hz, anche se si distingue ancora per le transizioni quasi impercettibili tra i fotogrammi e i dettagli molto nitidi. Per questa parte, Il desktop da gioco OMEN 45L è dotato delle funzionalità di un processore Intel Core i9 di dodicesima generazione.Progettato per godersi la nuova generazione di giochi.

Specifiche tecniche

Monitor HP OMEN 27qs Dimensioni dello schermo: 68,6 cm (27 pollici) Risoluzione: 2560 x 1440 (KHD) Tipo di schermo: IPS Tempo di risposta: 1ms GtG (con Overdrive) Luminosità: 400 nit Connettività: HDMI; La mia voce; hub USB; Porta di visualizzazione

Quanto a Contenuto della scatolaOltre al monitor e al cavo di alimentazione corrispondente, HP OMEN 27qs include un cavo DisplayPort, una scheda di garanzia, un cavo USB da tipo A a B e un adesivo per l’installazione rapida.

Tavolo da gioco Omen da 45 litri Processore: Intel Core i9-12900KF o inferiore (frequenza di base 3,2 GHz, fino a 5,2 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 da 30 MB, 16 core, 24 thread) Scheda grafica: NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 (24 GB GDDR6X dedicati) o meno Memoria: RAM HyperX fino a 64 GB DDR4-3467 MHz XMP RGB con dissipatore di calore (4 x 16 GB) o meno Slot di memoria: 4 Archiviazione: 4 slot in totale (2 slot, memorizza solo fattori di forma da 2,5″ e 3,5″; 2 slot, memorizza solo fattori di forma da 2,5″) Sistema operativo: Windows 11 o versioni precedenti Slot di espansione: 1 x 16 PCI-E Gen 4 corsie; 1 x 4 canali PCI-E di terza generazione Porte I/O esterne superiori: 2 USB 2.0 tipo A; Due porte USB Type-A SuperSpeed ​​con velocità del segnale di 5 Gbps (Battery Charge 1.2, HP Sleep and Charge) Porte I/O esterne posteriori: 2 USB 2.0 tipo A; 1 SuperSpeed ​​USB Type A con velocità del segnale di 5 Gbps; 1 SuperSpeed ​​USB Type A con velocità del segnale di 10 Gbps; 1 porta USB Type-C superveloce con velocità del segnale di 5 Gbps; 1 porta USB Type-C superveloce con velocità del segnale di 10 Gbps READ Horizon Forbidden West utilizza le animazioni del primer juego e dei fan vedi enojan por ello | PS4 | PS5 | PlayStation | Videogiochi

Per quanto riguarda l’OMEN 45L, sarà offerto come Un desktop progettato per prestazioni massime E la possibilità di migliorarne le prestazioni senza bisogno di attrezzi, con spazio per tutto il necessario.

Questo computer offre anche Raffreddamento superiore Grazie alla OMEN Cryo Chamber, un sistema brevettato che utilizza l’aria ambiente per generare il massimo raffreddamento all’interno del sistema. Come se ciò non bastasse, è compatibile con la tecnologia di raffreddamento Intel Cryo di seconda generazione e consente di collegare fino a 4 ventole di sistema RGB o ARGB da 120 mm per un sistema di raffreddamento a liquido AIO da 360 mm.

Uno schermo con un’esperienza utente piacevole

Una volta acceso lo schermo, è facile Senti lo schermo circondato e goditi la tua sessione di gioco,Se questo è lo scopo d’uso, è valido anche per l’uso da computer desktop. Lo schermo è realizzato in plastica nera opaca Aspetto forte ed elegante E’ regolabile in altezza e inclinazione.

Includendo A Incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta GTG di 1 ms con tecnologia OverdriveLa fluidità dello schermo di gioco è assicurata, evitando che si verifichino eventuali motion blur. Allo stesso modo, la compatibilità NVIDIA G-SYNC elimina lo strappo e il ritardo dello schermo.

IL Grafica nitida con risoluzione QHD Ti consente di goderti la migliore grafica nei giochi, così come nelle serie e nei film. Inoltre, tenendo conto degli errori precedenti, viene presentata un’ampia gamma di colori e sfumature dalla gamma di colori sRGB 99% e DCI-P3 95%.

per lui Illuminazione aRGB, doppi altoparlanti integrati e supporto regolabile Aiuta anche a creare spazi di gioco per i suoi proprietari, che potranno collegare tutti i tipi di accessori grazie a due porte HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4 e due porte USB-A 3.2.

Un computer capace di tutto

L’aspetto dell’HP OMEN 45L ti sorprenderà Design unico fondendo la scatola nera con vetro temperato e tre enormi ventole RGB sulla parte anteriore. In questo modo, è in grado di allestire prestazioni uniche all’interno grazie a un telaio interamente in metallo con ingressi, senza bisogno di attrezzi, e 4 zone RGB.

Un computer del valore di circa 3.000 euro dovrebbe offrire tutto ciò che un utente può aspettarsi a questo prezzo. Fortunatamente, L’OMEN 45L è l’ideale per coloro che non vogliono preoccuparsi di costruire un PCpotendo trovare il dispositivo perfetto per godersi appieno il dopocena perfetto per qualunque cosa desiderino.

Per evidenziare alcuni aspetti negativi, La scheda madre non consente al processore di raggiungere i suoi limiti, anche se anche nella maggior parte dei giochi in circolazione puoi goderti la massima fluidità immaginabile con una grafica straordinaria. Per quanto riguarda la prova del fuoco (come funziona la refrigerazione a metà settembre con le temperature più alte), l’OMEN 45L ottiene una A, perché Il suo sistema di raffreddamento funziona perfettamente senza produrre alcun rumore fastidioso.

In breve, HP ha migliorato le sue capacità di gioco desktop La perfezione non si raggiunge se non si hanno le migliori opzioni per camminare. Tuttavia, il suo design moderno, il raffreddamento straordinario e la potenza che non lascerà indietro nessuno, rendono l’OMEN 45L una delle migliori scelte per i giocatori che se lo possono permettere.

HP Presagio 27qs Vedi su Amazon.es: HP Presagio 27qs Gaming Omen 45 litri Vedi su Amazon.es: Gaming Omen 45 litri

READ WhatsApp aggiungerà nuove funzionalità per la gestione delle chat di gruppo • ENTER.CO Ne vale la pena HP OMEN 27qs e HP OMEN 45L? Favore Display con colori nitidi, vibranti e uniformi

Basso tempo di risposta

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Un computer con molta potenza

Raffreddamento eccezionale

Design straordinario contro Ottenere le migliori specifiche richiede più di 3000 euro

Pochi sbocchi per gli amanti degli accessori? Conclusioni Se è possibile acquistare un computer in grado di trasmettere giochi a più di 60 fotogrammi al secondo con la massima qualità grafica, HP offre un computer da gioco molto promettente per la nuova generazione, a cui nei prossimi anni si aggiungeranno solo giochi sempre più impegnativi. . Da parte sua, lo schermo è una delle migliori opzioni sul mercato e ora include anche altoparlanti di alta qualità che si trovano raramente. Non è una combinazione economica, ma è perfetta per godersi tutto ciò che puoi immaginare.

Unisciti alla conversazione

Questo dispositivo è stato analizzato indipendente Grazie al trasferimento da parte del marchio. L’articolo contiene link di acquisto per i quali Alfa Beta Juega potrebbe ricevere una commissione. si unisce Al canale delle offerte Alfa Beta Juega Per conoscere prima di chiunque altro le migliori offerte.