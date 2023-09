Questo rettile corazzato è sopravvissuto alla più grande estinzione della storia

Prosaurosphargis yingzishanensis Potrebbe riscrivere la storia dell’evoluzione dei rettili, rettili marini estinti vissuti 250 milioni di anni fa e il cui corpo era ricoperto da un’armatura ossea. Secondo un nuovo studio la loro scoperta potrebbe avere importanti implicazioni evolutive e di sviluppo.

Il tipo completo di Prosaurosphargis yingzishanensisWelnewwich, A. et al. 2023.

“Tartaruga lucertola”

Questa specie è stata scoperta nel 2019, quando un fossile di parte dello scheletro fu rinvenuto nella cava di Yingzishan, nella provincia cinese dell’Hubei. Da qui la seconda parte del suo nome scientifico while Prosaurovargis Significa “antica lucertola tartaruga”. Appartiene ad una famiglia Sausauridiun gruppo di rettili marini corazzati con costole dorsali allargate che li facevano sembrare più tozzi di altri rettili marini e conferivano loro uno strano aspetto simile a una tartaruga. Andrej WollniewiczIl paleontologo dell’Università di Tecnologia di Hefei in Cina e dell’Accademia polacca delle Scienze ha guidato un gruppo di ricerca incaricato di studiare il fossile, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista. eLife.

P. yingzishanensis Può raggiungere una lunghezza di 1,5 metri e ha la pelle ossea sul corpo: Le scaglie e le placche ossee che molti rettili possiedono ancora oggi, proprio come avevano i dinosauri corazzati. Secondo i ricercatori, era probabilmente uno dei più grandi rettili marini che abitavano l’ecosistema dell’attuale Cina meridionale.

Riscrivere la storia dell’evoluzione

Gli scienziati hanno fatto risalire l’origine dei sauropodi a circa 245 milioni di anni fa, nel Triassico medio. Tuttavia, questa scoperta ha sollevato dubbi, poiché le caratteristiche fisiche di questa specie lo indicano L’intero gruppo potrebbe essere stato classificato erroneamente. Fino ad ora, i sauropterigi e i sauropterigi, un gruppo eterogeneo di rettili marini estinti che comprende creature corazzate simili a tartarughe e predatori dal collo lungo come i plesiosauri, sono stati considerati rami separati. Tuttavia, le somiglianze tra le proprietà P. yingzishanensis E si scopre che alcuni dinosauri simili ai plesiosauri I due gruppi potrebbero essere più strettamente correlati di quanto si pensasse in precedenza. Pertanto, gli autori dello studio hanno proposto di riclassificare i sauropterigi come sottogruppo di sauropterigi.

Tra i tipi di tali gruppi ce ne sono molti Rivestimenti corazzati sul corpo, una copertura ossea essenziale per vivere in acque poco profonde Che dovrebbe essere casa. Ebbene, non solo fornivano una forte protezione contro i predatori, ma il peso di queste placche ossee permetteva a questi rettili di controllare meglio la galleggiabilità e di scendere sul fondo del mare in cerca di prede di cui nutrirsi.

La vita dopo la più grande estinzione del pianeta

secondo John LeeSh., dell’Università di Tecnologia di Hefei, che faceva anche parte del gruppo di ricerca:

“Diversi gruppi di rettili invasero il regno marino dopo l’estinzione di massa della fine del Permiano, il più grande evento di estinzione nella storia della Terra. “Questo fenomeno fu molto probabilmente il risultato della scarsità di concorrenti e predatori marini causata dall’evento di estinzione e dall’elevata produttività nell’emergente ambiente marino poco profondo”.

L’estinzione di massa del Permiano-Triassico, conosciuta anche come la Grande Morte, spazzò via più dell’80% delle specie marine dell’epoca e il 70% di quelle terrestri.. È stata la più grande estinzione che la vita abbia mai subito nella storia del pianeta Terra. Sebbene le cause siano dibattute, si ritiene che siano state causate da un aumento delle eruzioni vulcaniche che causarono un improvviso riscaldamento globale, piogge acide e altri disastri ambientali a cui la maggior parte delle piante e degli animali dell’epoca non seppero resistere.

“La perdita di così tante specie ha ristrutturato gli ecosistemi con specie sopravvissute che si sono evolute per riempire le nicchie lasciate da quelle che si sono estinte. Sulla Terra, i rettili si sono diversificati per dare origine ai dinosauri, agli pterosauri volanti e agli antenati dei moderni coccodrilli, lucertole, serpenti, e tartarughe.” Alcuni si sono evoluti “Questi animali terrestri vivevano nell’acqua, il che portò alla comparsa di molte specie di rettili marini durante il periodo Triassico.”

“Ciò includeva i saurosvargidi, un gruppo di rettili marini vissuti nel periodo del Triassico medio circa 247-237 milioni di anni fa. Erano “corazzati” con un carapace fatto di costole poco espanse simili a quelle delle tartarughe e una copertura di placche ossee. ” Tuttavia, non è chiaro “Come si sono evoluti i sauropodi e quanto sono strettamente imparentati con altri rettili marini?”

Questa nuova scoperta aiuta a comprendere ancora meglio questa fase evolutiva.Forniscono la prova che i rettili marini si sono diversificati rapidamente dopo un’estinzione di massa avvenuta 252 milioni di anni fa e contribuiscono anche alla nostra comprensione di come gli ecosistemi si riprendono dopo una crisi ambientale così grave.

