Come configurare uno smart speaker per avvisarti dei rumori in casa quando non ci sei

Con i progressi nella tecnologia della casa intelligente, Ora puoi ascoltare con l’orecchio anche quando sei fuori casa. Sì, ed è possibile (almeno con gli altoparlanti di Amazon) se imposti l’altoparlante intelligente per avvisarti dei rumori in casa quando sei via.

In questo articolo imparerai come configurare l’altoparlante intelligente Amazon Echo. Ricevi avvisi in tempo reale su eventuali rumori insoliti nella tua casadandoti tranquillità e sicurezza, quindi non dire altro e andiamo a realizzarlo.

La prima cosa da commentare è che devi essere chiaro che uno smart speaker, sia di Amazon che di qualsiasi marca, non sostituirà un sistema di monitoraggio professionale. In effetti, pensa solo Un tipo di baby monitor automatizzato in grado di suscitare un certo feedback ai rumoriCome i suoni degli elettrodomestici, i cani che abbaiano, i bambini che piangono, tossiscono o i suoni dell’acqua.

Come puoi vedere, ci sono molte situazioni in cui il tuo Amazon Echo può avvisarti di cosa sta succedendo a casa quando non ci sei. Tutto questo è stato spiegato. Ora iniziamo con cosa dovresti fare per attivare questa modalità di monitoraggio.

Cosa fare per configurare Amazon Echo e avvisarti dei rumori in casa

– Dal tuo dispositivo mobile, accedi all’app Alexa.

– premi il bottone aggiuntivosituato nell’angolo in basso a destra.

– Clicca ora routine.

– A questo punto premere il pulsante + visualizzato nell’angolo in alto a destra.

– Nella nuova finestra che apparirà sullo schermo, clicca Quando.

Fare clic sull’ultima scheda, su Sound Detection. Appariranno tutte le azioni (che abbiamo menzionato prima) che puoi configurare.

– Scegline uno e seleziona gli altoparlanti che desideri rilevare il suono in questione.

– Scegli l’ora in cui desideri che l’altoparlante rilevi i suoni. Questo è fantastico perché puoi impostare giorni e orari specifici. È anche possibile configurare l’azione che verrà attivata quando si sente un rumore.