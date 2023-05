Il miglior gioco di Super Mario che non può essere duplicato per coincidenza cosmica: Super Mario 64

Un problema tecnico in Super Mario 64, causato da un raggio cosmico inverosimile, ha scatenato la frenesia nella community di Speedrunner

Questa è una di quelle storie in cui devi stropicciarti gli occhi un paio di volte per affrontarla con calma. Immagina di giocare sulla tua console e all’improvviso il tuo personaggio fa qualcosa di inaspettato. Niente di strano, vero? lui incontra Insetti Non è una cosa impossibile. Tuttavia, non è comune che se qualcuno prova a ripetere questo errore, non accadrà in alcun modo, poiché esistono metodi tecnici che consentono di ricrearlo. In caso contrario, chiedi comunità di velocisti… lo sanno molto bene, perché “vivono” e fondamentalmente approfittano di qualunque problema tecnico accada per stabilire tempi record.

Bene, questo è esattamente quello che è successo al giocatore DOTA_Bustina di tè Stava correndo contro un altro corridore veloce. Il gioco era preoccupato Super Mario 64 , uno dei siti più popolari della community, ed è successa una cosa molto strana. Nel momento in cui stava cercando di ottenere le otto monete rosse da Livello dell’orologio Tuk Tuk Personaggio Mario trasmesso automaticamente Diverse escursioni fino a quando non ti ritrovi sulla piattaforma più alta del teatro. “Ma cosa… cosa…? Questa è la cosa più pazza che abbia mai visto”, è stata la reazione immediata del velocista, completamente stordito da ciò a cui aveva appena assistito.

La ragione più folle di Super Mario 64 erano i raggi cosmici

Trovare un nuovo problema tecnico in un videogioco così amato dai corridori di velocità come Super Mario 64 è stato un vero evento. Se potesse essere riconosciuto, sarebbe possibile sfruttarlo per sfondare i tempi esistenti fino ad allora: una miniera completa! Tanto che quando uno dei principali piloti di velocità di Nintendo ha notato l’impresa, l’ha offerta Bonus di $ 1.000 Chi ha capito come riprodurre questo strano difetto. Contro ogni previsione, nessuno è riuscito. Nonostante lo sforzo e la copia esatta dei movimenti originali di DOTA_Teabag, è stato un compito impossibile.

Il byte interessato è cambiato da 11000101 a 11000100. Come puoi vedere… una cifra!

È stato allora che è stata fatta una conclusione che potrebbe sembrarti folle, ma è assolutamente vera: la causa del malfunzionamento è Raggi cosmici ( radiazione cosmica ) ci arriva dallo spazio e interagisce con l’atmosfera terrestre. Di conseguenza, si creano particelle subatomiche caricate elettronicamente, che in circostanze estremamente improbabili possono influenzare, come in questo caso, i circuiti della centralina. In particolare, è stato riscontrato che Il codice binario di Super Mario 64 è cambiato Nel caso di questo corridore veloce, che ha portato al famoso errore.

Per rendersi conto della bassa probabilità di questo fenomeno è sufficiente che un pezzo di codice binario passi da 0 a 1 (o viceversa). In particolare, il byte interessato è cambiato da 11000101 a 11000100. Come puoi vedere… una cifra! Tuttavia, questo è stato sufficiente Influisce sullo stato del personaggio di Super Mario Nella scena è finito in cima al livello. Sì, è una vera follia, ma lo era, per quanto difficile da credere.

Tuttavia, dovresti sapere che questo genere di cose è molto raro, con una probabilità di uno su milioni. Quindi, anche se non possiamo escludere che qualcosa sia andato storto per questo motivo in nessuno dei nostri giochi, è più probabile che si tratti di un bug di programmazione. Pertanto, i raggi cosmici non fanno miracoli tranne questi miracoli che erano Molto inusuale E una di quelle grandi storie che i videogiochi ci regalano di tanto in tanto.

