Nove cose che possiamo fare su Android che gli utenti iOS non fanno

Scritto da Bebo Rica*

IL Eterna rivalità tra utenti Android e iOS non si fermerà mai, nonostante queste piattaforme siano più simili di quanto pensiamo. Ci sono infatti utenti che hanno cambiato iPhone per dispositivo Android e non si sono tirati indietro.

Passare da iPhone ad Android non è affatto difficile, perché il sistema operativo di Google ha determinate caratteristiche che Apple non ha. Esaminiamo un po’ il sistema operativo per migliorarli tutti Funzionalità che gli utenti iPhone non possono utilizzare.

Installazione gratuita di applicazioni al di fuori degli store ufficiali

Sì, le ultime notizie indicano l’apertura di Apple in questo senso. La legislazione in Europa sembra costringere l’azienda di Cupertino a consentire l’installazione di app dall’esterno dello store ufficiale. Tuttavia, qualcosa appare Difficile da immaginare.

In Android non abbiamo questo problema, anzi. Possiede Totale libertà Per scegliere il nostro app store preferito. Esistono alternative gratuite come F-Droid e altre che sostituiscono il Play Store, vedi lo stato dell’Aurora Store.

Più finestre e multitasking

Poiché alcuni produttori hanno iniziato a implementare queste funzionalità nei loro livelli di personalizzazione, è diventato Funzione stella in Android. Ora disponibile nativamente anche sulla versione più pura di Android, è un piacere dividere lo schermo e guardare un video mentre si leggono le notizie.

Sfortunatamente per i fan del sistema operativo Apple, nessuna di queste funzioni è disponibile. Il multitasking è piuttosto limitato rispetto ad Android e iOS Non c’è traccia di multi finestra (esclusi iPad).

Copia il testo direttamente dalla visualizzazione delle app

La visualizzazione delle app aperte è una finestra multitasking, che ci consente di dividere lo schermo in due app, come accennato nella funzione precedente. Tuttavia, non è l’unica cosa che possiamo fare, considerando quanto è comodo Copia il testo tra le applicazioni da questo punto.

Basta aprire le app recenti, toccare “Seleziona” e possiamo già farlo Compila i nostri appunti Con qualsiasi testo dobbiamo trasferirlo in un’altra applicazione. Molto utile per condividere il testo, ad esempio, tramite WhatsApp.

Screenshot più completi

In Android, possiamo implementare screenshot Semplice utilizzando i pulsanti del volume e di accensione. Qualcosa di simile accade in iOS, ma ciò che non può fare sono screenshot estesi o animati.

Se otteniamo Screenshot di un articolo Su un sito Web, abbiamo una scelta scorri le inquadrature. Si tratta di ottenere tutti i contenuti in un colpo solo, senza doverne impiegare diversi per completarli. Ebbene, iOS può già farlo sul web, ma nel sistema operativo il robottino verde lavora dietro ogni angolo.

Sei annoiato del tuo cellulare? Personalizza il potere

Non abbiamo dubbi che Android lui è il re In termini di personalizzazione: icon pack, launcher per cambiare la schermata iniziale e altre mod più avanzate grazie a Shizuku.

Abbiamo infinite possibilità che iOS può solo guardare con invidia, perché per il semplice compito di cambiare l’icona dobbiamo passare attraverso le scorciatoie. Ogni cellulare Android è unico e ce l’abbiamo tra le mani costringere a cambiarlo ogni volta che vogliamo.

La sincronizzazione è attiva in qualsiasi momento

I nostri dispositivi mobili sono diventati un hub all-in-one. Valido per lavoro o per consumare contenuti multimediali o riprodurre titoli di qualsiasi tipo, telefono Android onnipotente. Ma c’è un vantaggio che ha rispetto a iOS: sincronizzazione.

Non stiamo parlando solo della sincronizzazione dell’account, ma possiamo farlo Scarica la nostra libreria Musica di sottofondo o video con app come Spotify o Netflix. In iOS, a causa della sua politica, è bloccato, quindi richiede il funzionamento del telefono cellulare.

Piena integrazione con l’ecosistema di Google

È vero che la maggior parte delle “Google Apps” sono disponibili su iOS, ma non raggiungeranno mai il livello di integrazione con Android. A quanto pare, Google sta facendo del suo meglio per far sì che ciò accada ecosistema completo nel proprio sistema.

Pertanto, hanno più libertà Integra tutte le tue applicazioni e servizi all’interno di Android. La gamma di app supera le dozzine, quindi non le elencheremo tutte, ma è chiaro che se stai cercando di entrare nell’ecosistema di Google, è meglio farlo su Android.

Selezione della modalità di navigazione

I gesti sono qui per restare. Con l’evoluzione degli schermi, entrambe le piattaforme hanno cambiato il modo in cui controlliamo, scegliendo i gesti di navigazione. amato da molti, Altri lo odianola verità è che Android è ancora Compatibile con i pulsanti di navigazione tradizionali.

La forte eredità lasciata dai pulsanti Indietro, Home e App recenti continua, qualcosa che gli utenti di iPhone non possono dire. Sì o sì, dovrebbero usare i gestiA meno che tu non preferisca lo spam aiuto contatto Oppure passa a iPhone SE.

Benedetto cassetto delle app

Sebbene alcuni produttori abbiano seguito nel tempo la strategia della schermata iniziale di Apple, Android ha un bel vantaggio cassetto delle app Dove determinato senza problemi. Al contrario, è successa una cosa simile, con Apple che ha definito il proprio app drawer chiamato “App Library”, ma non prendiamoci in giro: non è la stessa cosa, questa libreria lo organizza a suo piacimento.

Una “casa” piena di simboli Può confonderci, soprattutto quando dobbiamo cercare un’applicazione specifica. Fortunatamente, se il nostro sistema Android non ha il vassoio di default, possiamo utilizzare un launcher alternativo. Anche questo non è necessario sulla maggior parte dei telefoni, poiché gli utenti adorano il cassetto delle app, motivo per cui è sopravvissuto nel corso degli anni.

Ecco alcune delle funzioni e delle caratteristiche che gli utenti Android apprezzano da molto tempo. Saranno più o meno utili, tuttavia, se ci rivolgiamo alla concorrenza Li perderemo per strada. Non stiamo dicendo che il sistema operativo di Google sia migliore, perché lo sarebbe se si adattasse alle nostre esigenze.

* Editor presso Xataka Android e Xataka Móvil. Mi piace qualsiasi dispositivo che abbia uno schermo e possa essere toccato. Educatore di professione e appassionato di tecnologia.