Questo gioco arcade scende di prezzo con i giochi Capcom e Marvel

L’industria dei videogiochi avanza costantemente senza voltarsi indietro, con il business che prevale su ogni altra cosa. Ma sono ancora tanti i giocatori che ricordano con nostalgia i vecchi tempi, soprattutto andando alle sale giochi la domenica pomeriggio. Ora è possibile ricrearlo da casa con macchine per l'intrattenimento come queste Marvel contro Capcom 2 Al prezzo di 489,99 euro su Amazon.

Da Arcade 1 a Marvel Vs Capcom 2 Arcade Machine *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Acquista la macchina arcade Marvel vs Capcom ai migliori prezzi

Con un prezzo precedente di 623 euro, ora Amazon lo riduce a 489,99 euro, il suo prezzo più basso che rappresenta una differenza di circa 133 euro. Ricorda, iscrivendoti ad Amazon Prime, hai una prova gratuita di 30 giorni e puoi usufruire di altri servizi come Prime Video. Puoi anche provare servizi come Kindle Unlimited o Audible gratuitamente per 30 giorni.

Questa macchina arcade, che contrappone i personaggi Marvel ai personaggi Capcom in battaglia, è perfetta per coloro che hanno nostalgia dei giochi arcade. Presenta La classica pulsantiera di queste macchinepiù due joystick.

lei ha Schermo LCD da 17 polliciL'altezza massima arriva a 155 cm se installiamo un modulo che si aggiunge all'elevazione della base. Include anche la connettività WiFi per visualizzare le statistiche in tempo reale di altri giocatori.

Io ho Otto giochi classicicome Marvel vs Capcom 2, Marvel vs Capcom, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes, X-Men: Figli dell'ATOM, X-Men: Apocalisse mutante e Marvel Superheroes in War sono gemme. .

