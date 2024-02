Tre errori pericolosi che non si possono commettere con gli occhiali

Se sei tra gli appassionati che stanno esplorando la rivoluzione tecnologica con la prima incursione di Apple nel mondo della realtà aumentata, ti forniamo alcuni consigli che dovresti tenere a mente per sfruttare al meglio questo strumento.

Puoi usare gli occhiali con Vision Pro?

Sorge la domanda su quanto sia compatibile Vision Pro con questo accessorio molto popolare. Sebbene il CEO di Apple Tim Cook indossi gli occhiali, la realtà è che posizionare gli occhiali tra la fodera Vision Pro e la regolazione della fascia per la testa può portare a un'esperienza scomoda, secondo ZD Net.

La forma sporgente dei padiglioni auricolari e l'aderenza agli occhiali non solo peggiorano il comfort, ma possono anche graffiare le lenti interne, influenzando la qualità dello schermo e la capacità di tracciamento oculare. La fonte citata spiega che la soluzione più sicura è optare per lenti graduate Zeiss, anche se queste hanno un costo aggiuntivo di 150 dollari (100 dollari per i lettori).

Tieni a mente la tua password

Ogni volta che ti connetti a Vision Pro è richiesto un codice di accesso digitale. Dimenticare questo codice può portare a una situazione complicata, poiché la soluzione attuale prevede di portare il dispositivo in un negozio o spedirlo al servizio clienti AppleCare per ripristinarlo, riferisce Bloomberg..

A differenza di altri prodotti Apple, come l'iPhone, il Vision Pro non ha connettori fisici per l'accoppiamento con un dispositivo esterno. L'archetto riservato agli sviluppatori, con cavo Mac, è l'unica opzione, anche se costa altri $ 300. In questo momento, il perdono è l'ultima cosa che otterrai se dimentichi la password.

Prenditi cura della batteria e mantienila installata

Immergersi negli splendidi sfondi coinvolgenti di Vision OS può farti alzare dalla sedia, soprattutto con esperienze come Dinosaur Encounter.

Evita di commettere l'errore di non fissare la batteria esterna, poiché qualsiasi errore potrebbe comportare lo spostamento delle cuffie dalla testa, mettendo a rischio il tuo investimento di $ 3.500.. Assicurati di tenere la batteria in tasca o di utilizzare un supporto esterno, come quello fornito da Belkin.

