Come fai a sapere se una chiamata persa è spam?

IL Chiamate di lavoro indesiderateconosciuto come E-mail di spam, è vietato dal giugno 2023, quando è stato approvato il nuovo emendamento alla Legge generale sulle telecomunicazioni. Tuttavia, La sua produzione continuaE ad essi si mescolano i tentativi di frode sempre più comuni. Ecco perché è così importante Determina chi c'è dietro ogni chiamata Prima di fornire o restituire qualsiasi dato personale.

Ma non è sempre facile scoprirlo, quindi ci sono alcuni trucchi che possiamo seguire per scoprire chi si nasconde dietro ogni chiamata, anche persa, e Protezione da spam.

Come rilevare le chiamate spam?

Le chiamate perse destano sempre qualche sospetto, soprattutto se si tratta di numeri che non conosciamo. Dobbiamo richiamare oppure no? Questo non è sempre consigliabile, poiché molti truffatori approfittano di queste chiamate per provare a truffarci. Ecco perché ID chiamantecome quelli forniti dagli stessi telefoni Android, o L'app è progettata per questoSoprattutto sui telefoni Apple che non dispongono di una funzione specifica per filtrare le chiamate indesiderate, ma solo per silenziare i numeri sconosciuti, può essere molto utile.

Per i telefoni Android (in particolare Android 6.0 e versioni successive), ID chiamante e protezione antispam Ti consente di trovare informazioni sulla persona o azienda che stai chiamando e anche se si tratta di una chiamata indesiderata. Per fare ciò, il telefono invia informazioni sulle chiamate a Google per riconoscere l'ID chiamante dell'azienda e vedere se si tratta di una chiamata indesiderata. Ciò non significa che Google ottenga i numeri di telefono dal nostro elenco di contatti, dicono.

Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita, sebbene possa essere disabilitata. Per attivarlodovremo aprire l'applicazione “Telefono” sul nostro dispositivo e premere “Altre opzioni” oppure disegnare i tre punti verticali, quindi andare su “Impostazioni” e poi “Filtra chiamate e spam“.

Quindi possiamo attivare o disattivare l'opzione “Visualizza ID chiamante e spamSe vogliamo bloccare anche le chiamate indesiderate sul telefono, dovremo premere “.Filtra le chiamate spam“, quindi non riceveremo notifiche di chiamate perse o messaggi vocali, anche se queste chiamate filtrate verranno visualizzate nel registro delle chiamate.

Possiamo anche contrassegnare un numero come spam, per non ricevere più chiamate e segnalarlo. Dovremo solo andare nella parte “Recenti” dell'applicazione “Telefono”, toccare la chiamata che vogliamo chiamare e quindi premere il pulsante “Blocca/contrassegna come spam“.

Anche altre app forniscono informazioni per scoprirlo Chi si nasconde dietro la chiamata persa?come Google Maps o semplicemente cercando il numero di telefono su Google.