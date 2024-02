Le vendite di Resident Evil 4 danno ragione a Capcom, ma c'è qualcosa di meglio. La società aveva dato il via libera allo sviluppo di nuove versioni e giochi: Resident Evil 4: Remake

Dusk Golem, un membro di Capcom, ha indicato che la società svilupperà fino a cinque giochi Resident Evil, incluso un remake.

Se è questo che ti piace Orrore di sopravvivenzaAllora lo saprai bene e avrai giocato a più di un gioco della saga di Resident Evil. I suoi creatori hanno pubblicato Resident Evil 4 Remake meno di un anno fa, un titolo che è andato esaurito rapidamente milioni di unità È diventato uno dei preferiti di molti fan. Tuttavia, i giocatori stanno già guardando al futuro e Capcom ha detto molto poco su cosa possiamo aspettarci da questo franchise nei prossimi mesi o anni.

Qualche giorno fa ho segnalato Capcom tramite Il loro sito web Ciò che Resident Evil 4 Remake ha raggiunto 6,48 milioni di unità vendute. In meno di un anno, l'azione con protagonista Leon è stata acquistata da molti giocatori, e chi non l'ha ancora acquistato è fortunato, perché Resident Evil 4 Remake è tornato, e ora con… Versione più completa in Gold Edition È già in vendita nei negozi dal 9 febbraio.

Il futuro è alquanto incerto poiché la società non ha tuttavia rivelato i suoi piani DuskGolem, un insider abituale del franchising, può aiutarci a capire cosa sta succedendo all'interno dell'azienda giapponese. Lo ha recentemente sottolineato il leaker Capcom ha dato il via libera ai giochi “multiplayer”. Dalla saga di Resident Evil dello scorso 2023, e come previsto, “Alcuni di loro” sono riproduzioni. Queste informazioni coincidono con quanto presentato pochi giorni fa, in quanto attualmente in fase di elaborazione Cinque giochi di questa IPcome raccolto da com.gamingbolt.

Qual è la prossima versione di Resident Evil?

Qualche settimana fa, con Resident Evil è stato confermato ciò che era ovvio: Capcom avrebbe continuato sulla strada del remake. Tuttavia, nonostante I suoi sviluppatori tacciono, alcuni degli indizi rinvenuti in Resident Evil 4 Remake avrebbero dato la risposta. Tutto lo indica Resident Evil 5 Remake è inevitabileAnche se qualche giorno fa un rappresentante di Wesker ha detto che stava già lavorando su un nuovo gioco.

C'è molto da aspettare Re: Il codice di Veronica. Ma non possiamo nemmeno dimenticare che Resident Evil 9 mira ad avere il budget più grande di questa saga. Tuttavia, è anche possibile che in futuro vedremo un remake di Resident Evil o Resident Evil 0, e il tempo lo dirà.

