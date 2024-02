10 app Android nuove e gratuite che dovresti provare

Queste 10 app Android gratuite sono presenti su Google Play solo da poco tempo, ma sono davvero utili, quindi vai avanti e provale!

Ogni settimana arrivano sul Google Play Store decine di app Android gratuite di tutti i tipi, ma così non è necessario “testarle” una per una per verificare Quali sono davvero interessanti e quali no?Ogni 7 giorni raccogliamo le migliori nuove app recentemente arrivate nel Google Play Store e… Te lo portiamo noi così puoi provarlo.

Senza ulteriori indugi, elencheremo 10 applicazioni nuove e gratuite per Android nelle ultime settimane che non dovresti ignorare.

Note: Appunti facili, blocco note

La prima nuova app Android che ti consigliamo di provare è Notes: Easy Notes e Blocco note, un semplice strumento per prendere appunti che si distingue per la sua Interfaccia semplice ed intuitiva E con funzioni molto utili che ti permettono, ad esempio, di organizzare tutti i tuoi appunti in categorie, tag e Esegui il backup sul tuo servizio di archiviazione cloud.

Note: Note facili, il blocco note lo è App completamente gratuita, con annunci, ma senza acquisti integrati Che potete scaricare tramite il collegamento diretto al Play Store, che vi lasciamo direttamente sotto queste righe.

Google Play | Note: Appunti facili, blocco note

Da video a foto: fotogramma per fotogramma

Video To Photo è una pratica applicazione con cui potrai estrarre immagini dai fotogrammi video Mantieni la qualità e le dimensioni della clip originale.

Video To Photo è un'app gratuita con annunci e acquisti in-app che vanno da Da 1,09 € a 10,99 €.

Google Play | Da video a foto: fotogramma per fotogramma

Pulse VPN: un maestro sicuro e veloce

VPN Pulse lo è Client VPN gratuito, veloce e sicuro per Android Che ti fornisce una larghezza di banda illimitata e ti consente di connetterti a server in tutto il mondo per navigare in Internet in modo anonimo e Accedi ai contenuti multimediali limitati nel tuo Paese di residenza.

Inoltre, Pulse VPN ha una crittografia davvero sicura Non traccia né memorizza la tua attività online.

Google Play | Pulse VPN: un maestro sicuro e veloce

Wookiee

Wokii è un'app di messaggistica privata che ti consente Invia loro messaggi ed effettua videochiamate con i tuoi amici e familiari In modo facile e veloce.

Quindi, con Wokki potrai Crea chat di gruppo con i tuoi amici, invia loro tutti i tipi di GIF e adesivi e condividi le tue storie con loro Ed effettua chiamate vocali e videochiamate individuali.

Google Play | Wookiee

PhotoGo: editor di foto AI

PhotoGo è un editor di foto completo per Android che ti permette di fare proprio questo Aggiungi colore alle tue vecchie foto in bianco e nero e migliora le foto con un solo toccoE convertilo in animazione, rimuovi lo sfondo di qualsiasi immagine e, naturalmente, Crea le tue immagini dal testo utilizzando l'intelligenza artificiale.

Google Play | PhotoGo: editor di foto AI

Riguarda dal vivo: salva la trasmissione dal vivo

Con Rewatch LIVE potrai fare proprio questo Registra e guarda le trasmissioni in diretta dei tuoi creatori e streamer preferiti su TikTok In un modo davvero semplice, tutto ciò che devi fare è inserire il suo nome utente e questa app farà il lavoro Registra la tua prossima vita purché sia ​​pubblica.

Dopo aver registrato uno streaming live TikTok che ti interessa, puoi farlo Eseguilo direttamente nell'app o scaricalo nella memoria interna del tuo smartphone Per la visualizzazione offline.

Google Play | Riguarda dal vivo: salva la trasmissione dal vivo

ONDiary – La tua rivista quotidiana

Come indica il nome, ONEDiary è un'app gratuita grazie alla quale potrai creare un diario digitale I tuoi pensieri, con le foto che hai scattato e con i luoghi che hai visitato ogni giorno.

Inoltre, ONDiary ha una funzione di blocco che ti consente di fare proprio questo Proteggilo con la tua impronta digitale o password Quindi solo tu puoi accedere alle voci del tuo diario.

Google Play | ONDiary – La tua rivista quotidiana

Generatore di CV: crea un CV

Se stai cercando un lavoro e hai bisogno di uno strumento semplice per creare il tuo curriculum, dovresti provare Resume Builder, un'app gratuita per la creazione di curriculum basata sull'intelligenza artificiale che ti consente Crea un CV professionale in pochi minuti.

Google Play | Generatore di CV: crea un CV

Tutto in un dizionario

All In One Dictionary è un'app dizionario completa per Android che include Definizioni, traduzioni e pronunce di un gran numero di parole inglesi.

Questa applicazione gratuita estrae il suo contenuto da Dizionari Cambridge e Oxford, Thesaurus.com e dizionari Collins Inoltre, ti consente di rivedere la cronologia delle ricerche e contrassegnare le tue parole preferite Migliora le tue abilità linguistiche nella lingua di Shakespeare.

Google Play | Tutto in un dizionario

Suoni calmi, suoni di pioggia

Se vuoi ascoltare suoni rilassanti per addormentarti, ti consigliamo di provare Tranquility Sounds, un'app che ti offre un'ampia gamma di suoni. Melodie rilassanti ispirate ai suoni della natura Ciò ti consente di personalizzarlo a tuo piacimento e persino Crea i tuoi suoni rilassanti.

Suoni calmi, suoni di pioggia Applicazione gratuita con annunci Che puoi scaricare utilizzando il collegamento diretto a Google Play che ti lasciamo di seguito.

Google Play | Suoni calmi, suoni di pioggia

