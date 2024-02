Il suo personaggio è così simpatico che gli è stato chiesto di smettere di parlare di lui per non distrarre i giocatori. L'attore di Deus Ex Adam Jensen ricorda la sua eredità nel settore: Deus Ex: Mankind Divided

Ilyas Toufexis è stato contattato nel 2020 da Eidos per “smettere di parlare di Jensen nelle interviste e nei podcast”.

Uno dei film epici di fantascienza cyberpunk più importanti nel nostro settore è Deus Ex. Sebbene i due sequel pubblicati da Eidos Montreal negli ultimi dieci anni non siano riusciti a soddisfare una nuova generazione di giocatori, lo studio e il suo attore principale hanno fatto tutto il possibile per realizzarlo. Adam Jensen Rimarrà nell'immaginario collettivo e sembra che ci siano riusciti, come richiesto dallo studio Elia Toufexis Quale Smetterai di parlare Sulla sua personalità Non distrarre i giocatori.

Era Tovixis impegno a Ad un mondo Video gioco durante Quasi 20 anni. Il suo primo ruolo è stato in Need for Speed: Carbon, e il suo ultimo ruolo è stato nella prima IP originale di Bethesda in 25 anni: Starfield. Vorrebbe però confermare che la sua prossima opera sarà un nuovo Deus Ex, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla verità.

A parte la triste notizia riguardante la cancellazione di un nuovo gioco di ruolo della saga, che sarebbe stato in sviluppo per due anni, e l'ultimo attore che ha detto addio al suo personaggio Toufexis Chatta con PCGamesN Informazioni su Adam Jensen e su come è andato d'accordo con l'Eidos Montreal Hanno provato di Dai importanza A una personalità Nella biologia. Ma la cosa divertente è che l'azienda stessa gli ha chiesto di smetterla di parlare così tanto di Jensen.

“Lo ricordo Contattami Eidos nel 2020 Per chiedermelo Smetterai di parlare A Adam Jensen “Nelle interviste e nei podcast”, afferma l'attore canadese. Il motivo non era un problema con il rappresentante, ma semplicemente che l'azienda riteneva che fosse troppo Gente distratta Non fermandoci a pensare ad Adam Jensen e a quando potrebbero interpretare il nuovo Deus Ex.

“Mi hanno chiesto di lasciarlo così Le persone si concentreranno In Altre cose dallo studio“Il che dimostra davvero quanto Jensen sia, o fosse, popolare”, aggiunge Toufexis con evidente tristezza nel dire addio al suo personaggio più ricordato. Anche se tutto indica che il nuovo Deus Ex, a cui non giocheremo mai, ha iniziato il suo sviluppo nel 2020, nel periodo in cui il team stava lavorando su Marvel's Guardians of the Galaxy, un gioco che necessitava di attenzione dopo il fallimento di Marvel's Avengers.

Avremo un nuovo Deus Ex in futuro?

Questa è la domanda da un milione di dollari. Attualmente, l'azienda canadese non ha lavorato su nessun gioco ad eccezione di Guardiani della Galassia, che è stato rilasciato quando l'azienda faceva parte di Square Enix. Dal 2022 Eidos Montréal e Crystal Dynamics fanno parte del Gruppo Embracer e il colosso europeo ha trascorso un anno Ristrutturazione dipendenti e Riallocare le risorse.

In questo momento la priorità sembra essere IP con anni di esperienza come Tomb Raider, sviluppata da Crystal Dynamics in collaborazione con Amazon Games, di cui abbiamo parlato questa mattina. Deus Ex non è una priorità per l'azienda europea, e infatti Jason Schreier ha dichiarato che dopo la cancellazione del gioco, Parte dello studio È stato Squalificato.

