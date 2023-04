Gran Turismo 7, il viaggio di realizzazione del port 2 per PS VR

Una delle più grandi sorprese che PlayStation VR 2 ha portato con il suo lancio è stata portare l’esperienza completa di Gran Turismo 7 su questo nuovo visore. Questo non solo ha permesso ai giocatori che si erano già assicurati il ​​titolo di corse di avere un’altra opzione di gioco, ma ha anche fatto un altro passo verso l’immersione che la saga degli sport motoristici ha cercato nel corso degli anni.

In questa occasione, abbiamo avuto l’opportunità di parlare con il cervello dietro il franchise, Kazunori Yamauchi, CEO di Polyphony Digital e produttore della serie Gran Turismo, per raccontarci com’è stato dare vita al suo ultimo gioco di corse. virtuale.

Primi passi per implementare Gran Turismo nella realtà virtuale

Prima di parlare del nuovo lotto, dovremmo parlare del passato. Con il lancio della prima PlayStation VR, alcuni giochi hanno provato a sfruttare il visore per i loro primi test. All’interno di questi titoli c’era Gran Turismo SPORT, che permetteva di riprodurre alcuni tracciati e auto disponibili utilizzando questa tecnologia. Per Yamauchi, questa è stata un’opportunità per testare e vedere “cosa è possibile fare sulla piattaforma”.

“Lo sviluppo della tecnologia della realtà virtuale ha una lunga storia”, ci ha detto Kazunori Yamauchi. “Quello che abbiamo fatto è stato portare tutta la conoscenza che avevamo dalla realtà virtuale a PSVR 1 e provare a implementare cose diverse per vedere quale impatto avevano. Quindi PS VR 1 è stata un’opportunità per vedere cosa era realmente possibile sulla piattaforma”.

Qualcosa che ci ha detto è che subito dopo aver sviluppato Gran Turismo SPORT e nonostante non avessero una data di uscita, avevano “ricevuto le specifiche e ciò che era necessario per supportare PlayStation VR 2”, preparandoli per il futuro.

Cambiamenti e modifiche a PS VR 2

Mentre lo sviluppo di Gran Turismo 7 ci ha dato un prodotto all’altezza del franchise, il passaggio alla realtà virtuale è qualcosa che richiede aggiustamenti in modo che il gioco continui a offrire l’immersione prevista. Durante la nostra conversazione, sono stati menzionati tre aspetti che hanno subito un grande cambiamento: interfaccia, prestazioni e audio.

Interfaccia premurosa

Durante le gare, il modo in cui le informazioni appaiono sullo schermo cambia radicalmente con il visore VR 2 acceso, che sembra fluttuare all’interno dell’auto durante la guida. Kaz ha commentato: “In ogni iterazione del gioco, abbiamo riflettuto molto su come visualizzare le informazioni sulle corse”, sottolineando anche l’importanza dell’immersione.

“Se l’obiettivo principale è quello di sentirsi davvero coinvolgenti, allora non è necessario avere quelle visualizzazioni. Ma è un’informazione quando il gioco ne ha bisogno, devi metterla da qualche parte”, ha detto Kaz. “Questo è progettato visivamente per ogni auto e lo mettiamo in luoghi in cui è l’unico spazio in cui puoi trovarti mentre guidi un’auto particolare”.

Performance storica ora in VR 2

In termini di prestazioni, è lo stesso Kaz a ricordarci: “Storicamente, Gran Turismo è sempre stato un gioco incentrato sui fotogrammi al secondo e sulla precisione. Questo è qualcosa che ora possiamo applicare anche alla realtà virtuale”.

Tuttavia, riconosce che ci sono degli aggiustamenti che devono essere fatti, considerando che “quando presenti in VR, lo presenti in stereo, uno per ciascun occhio”. Sebbene l’approccio storico rimanga, e dovrebbe essere applicato a VR 2, afferma che per raggiungere questo obiettivo “dobbiamo assicurarci che senza perdere la qualità dei dati, possiamo ridurre il carico sul sistema e assicurarci che tutto sia reso ad alta qualità velocità.””.

Audio alimentato da audio 3D

Infine, arriva il suono, un aspetto che ha sempre avuto una grande importanza viste le diverse tipologie di motori in circolazione. Il salto nella realtà virtuale significa ascoltarlo dall’interno di un’auto con alcune modifiche. Kaz afferma che tutto quel rumore, dal modo in cui si sente attraverso la carrozzeria o il vetro, e il modo in cui riverbera all’interno dell’auto è qualcosa che chiamano “risposta impulsiva”. Questo viene fatto per alcuni calcoli esatti che sono già stati eseguiti. Per quanto riguarda il produttore, ritiene che “il suono 3D ti fa sentire di più. Gli account c’erano, ma ora l’hardware li fa sentire ancora di più”.

Un’esperienza completamente progettata per PS VR 2

Sebbene l’esperienza completa di Gran Turismo 7 non sia stata trasferita in VR 2 (considerando che ciò che è stato tralasciato era la modalità a schermo diviso per due giocatori), Kaz ritiene che Polyphony Digital abbia fatto “un lavoro perfetto con quello che può fare ora. ” Data la possibilità di creare una versione di Gran Turismo interamente incentrata sulla realtà virtuale, il produttore ha dichiarato che “ci vorranno molti sforzi da parte loro” per creare un gioco interamente in realtà virtuale, con l’intenzione di rendere i menu compatibili con il Con scene diverse da persona a persona, prendi in considerazione l’aggiunta di alcune funzionalità a Gran Turismo 7 “in modo da poter apportare alcune piccole modifiche che si adattano a ogni persona”.

Auto preferita da guidare

Non potevamo andarcene senza chiedere a Kaz quale fosse la sua macchina preferita da guidare su questo podio, a cui ha risposto con due scelte: Mazda Miata MX-5, anche auto da corsa di F1, e quest’ultima perché “vedi le gomme proprio davanti Voi.”