Starfield rivela l’ora esatta della sua anteprima su Xbox Series e PC

Non importa da quale paese provieni, puoi sapere quando puoi iniziare a giocare a Starfield.

Starfield è già in anteprima

campo stellare Ha finito per diventare uno dei giochi Xbox più attesi degli ultimi anni per vari motivi. Dopo un periodo debole in termini di rilasci first-party sulla console di Microsoft, l’arrivo di Il primo nuovo universo di Bethesda in oltre 25 anni Dopo il successo di The Elder Scrolls e Fallout, questo nuovo titolo è ora l’uscita più attesa di settembre.

Starfield sarà rilasciato come Xbox Game Pass il 6 settembre, anche se i giocatori che acquisteranno la Premium Edition potranno iniziare i loro viaggi attraverso diversi pianeti dal 1 settembre. Tuttavia, ora È stata rivelata l’ora esatta in cui il gioco aprirà in ciascun paese.

Starfield uscirà all’alba (in Spagna) e non farà aspettare a lungo i giocatori. Così, al tempo della penisola Il gioco si sbloccherà alle 2:00 del giorno in cui viene rilasciatoCioè il 6 settembre, mentre chi possiede la versione premium potrà iniziare il gioco il 1 settembre alla stessa ora.

Orari delle prime di Starfield

17:00 PDT del 31 agosto o del 5 settembre

17:00 GMT – 6 il 31 agosto o 5 settembre (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua)

18:00 GMT -5 del 31 agosto o 5 settembre (Messico, Colombia, Ecuador, Perù, Panama…)

19:00 GMT – 4 il 31 agosto o 5 settembre (Bolivia, Cile, Paraguay, Venezuela, Porto Rico…)

20:00 EST del 31 agosto o del 5 settembre

20:00 GMT-3 del 31 agosto o 5 settembre (Argentina, Brasile, Cile, Uruguay…)

21:00 BST del 31 agosto o 5 settembre

1:00 GMT del 1° settembre o del 6 settembre

2:00 CEST del 1° settembre o 6 settembre (Spagna, Francia, Italia, Germania…)

Alle 3 del mattino, ora standard araba, del 1° settembre o del 6 settembre

4:00 ora degli Emirati Arabi Uniti il ​​1° settembre o il 6 settembre

10:00 AEST del 1° settembre o del 6 settembre

12:00 ora neozelandese del 1° settembre o del 6 settembre

Starfield, che aveva già mostrato un epico trailer live-action prima del lancio, si aspettava già che i giocatori iniziassero il pre-download in anticipo a causa dell’enorme spazio su disco richiesto, quindi sapere quando sarebbe stato rilasciato era l’unico dettaglio che mancava per ottenere tutto pronto per il lancio. Inizierai il tuo viaggio?