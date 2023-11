Gmail prevede di aggiungere un pulsante per annullare l’iscrizione agli elenchi di posta elettronica promozionali su Android

Gmail ha iniziato a testare una nuova funzionalità che consentirà agli utenti Android di annullare facilmente l’iscrizione alle liste di posta elettronica promozionali indesiderate, tramite un nuovo pulsante nella parte superiore del messaggio.

Alcune email che arrivano ogni giorno nella tua casella di posta contengono argomenti promozionali o spam che possono risultare fastidiosi per gli utenti. Sebbene queste email di solito contengano già un collegamento che indirizza gli utenti a una pagina web per annullare l’iscrizione alla lista dei contatti, a volte può essere difficile da trovare.

In questo senso Gmail ha iniziato a testare una funzione attraverso la quale mira a fornire agli utenti un modo per cancellarsi da queste enormi liste, offrendo un pulsante con l’opzione “cancella l’iscrizione” nella parte superiore dell’e-mail.

Ciò è stato confermato dall’utente AssembleDebug dopo aver analizzato l’aggiornamento 2023.11.12 dell’app Gmail tramite Apkmirror per Android e averlo condiviso sul blog TheSpAndroid.

Nello specifico, come descritto, un pulsante “Annulla iscrizione” apparirà automaticamente nella parte superiore del messaggio nei casi in cui Gmail determina che è possibile annullare l’iscrizione.

Cioè, l’applicazione analizza automaticamente le e-mail ed è in grado di interpretare se esiste un collegamento per annullare l’iscrizione. Se ce l’hai, trasformalo in una forma di pulsante e posizionalo in un posto facilmente accessibile.

Attualmente la versione desktop di Gmail dispone già di questa funzionalità. Allo stesso modo, l’app per smartphone offre un’opzione simile per annullare l’iscrizione a queste e-mail, ma è nascosta nel menu delle opzioni a tre punti all’interno dell’app.

Ora, con il nuovo pulsante, l’azienda mira a rendere l’esperienza utente più semplice per gli utenti, a bloccare più facilmente le e-mail contenenti contenuti non necessari o poco interessanti e a combattere lo spam. Attualmente Gmail sta testando questa funzionalità con alcuni utenti.