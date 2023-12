L’ultimo aggiornamento di WhatsApp arriva su iPhone con 3 nuove funzioni

WhatsApp è stato aggiornato per apportare diverse modifiche alla sua versione iOS. Questi sono tutti nuovi arrivi.

Icona di WhatsApp sull’iPhone

Se hai un iPhone, eccolo lì Nuova versione di WhatsApp Ti aspetto nell’App Store. L’app di messaggistica istantanea Meta è stata appena aggiornata per offrire Tre funzioni Che fino ad oggi era disponibile solo per gli utenti iscritti a WhatsApp Beta, e da oggi raggiungerà tutti.

Audio che scompaiono, stato online nelle videochiamate e messaggi inseriti nei gruppi: le tre novità in arrivo su WhatsApp

revisione Registro delle modifiche ufficiale Possiamo trovare l’aggiornamento di WhatsApp che può essere scaricato ora Tre cose nuove Quali stanno arrivando sull’app e quali non erano ancora disponibili.

Il primo è costituito da cetrioli Aggiungi i messaggi in cima ai gruppiin modo che i membri possano Appunta un messaggio importante Visibile a tutti i partecipanti, per un accesso rapido. I messaggi possono essere impostati per 24 ore, 7 giorni o 30 giorni.

Aggiunta anche la possibilità Controlla lo stato della tua connessione Internet durante una videochiamata, che è utile quando sorgono problemi e vuoi verificare se sono legati alla connessione. Per fare questo, tutto ciò che devi fare è esibirti Premi a lungo con il dito Nella finestra della videochiamata.

Finalmente WhatsApp per iPhone Aggiunge messaggi vocali da una schermata Lo ha annunciato la società solo pochi giorni fa. Con questa funzione è possibile Invia note vocali Che non è più disponibile al termine dell’ascolto.

Tutte le nuove funzionalità di WhatsApp sono disponibili su Versione 23.25.79 di WhatsApp per iPhoneÈ disponibile gratuitamente tramite App Store. Chi ha già installato l’app riceverà automaticamente l’aggiornamento sul proprio telefono, oppure potrà accedere all’app dallo Store per forzare il download della nuova versione.

Per essere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, Iscriviti al canale Andro4all ufficiale e approvato su WhatsApp.