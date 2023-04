Il nuovo Surface ThunderboltTM 4 di Microsoft è più completo e accessibile, utilizza plastica riciclata e migliora l’efficienza energetica

L’accessorio raggiunge velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps, ricarica il dispositivo fino a 96 W e dispone di potenza aggiuntiva per caricare le periferiche.

Mette in evidenza le sue caratteristiche globali e sostenibili e il suo impegno per la sicurezza degli utenti.

Include non solo le porte anteriori, ma anche quelle posteriori, con indicatori tattili rialzati per una facile identificazione da parte di persone con problemi di vista o cecità.

Microsoft ha lanciato Nuovo accessorio per dispositivi Surface: Surface Dock e Surface ThunderboltTM 4 bacinoattraverso la quale rafforza il suo continuo impegno sicurezza, IL sostenibilità e il Accessibilità. Fornisce un nuovo dock Connessione e trasferimento dati ultrarapidi e versatili Per collegare le periferiche tramite Otto diverse porte spine armonico Con dispositivi abilitati USB4 / Thunderbolt 4, ad es Surface Pro 9, Surface Laptop 5 e Surface Laptop Studio-Massimizzare lo spazio di lavoro.

Design accessibile e sostenibile, garantendo la sicurezza degli utenti

IL Migliora la sostenibilità È una delle premesse prese in considerazione per progettare il nuovo accessorio della famiglia Surface, di cui sono realizzati cover e alimentatore 20% di plastica riciclata dal mare, oltre che con materiali più leggeri dei precedenti. La confezione del prodotto stesso utilizza un file Plastica riciclabile al 99%.. Inoltre, un nuovo molo Più efficiente dal punto di vista energeticoincludendo funzionalità come l’aggiornamento del firmware tramite Windows Update, l’accensione su LAN da un nuovo standby e il passthrough dell’indirizzo MAC.

Oltre a questo, Microsoft ha messo a disposizione dei propri utenti il Calcolatore delle emissioni di carbonio Computer di superficie. È possibile consultare la stima dell’impronta di carbonio Qui.

Inoltre, è un prodotto Migliora l’accessopensiero l Facilitare il suo utilizzo per le persone con qualche tipo di disabilità. Include non solo le porte anteriori, ma anche quelle posteriori, con indicatori tattili rialzati per una facile identificazione da parte di persone con problemi di vista o cecità.

IL protezione È un’altra delle caratteristiche più singolari del nuovo addon, che contiene Modalità di gestione di Surface Enterprise (SEMM) Fornisce la possibilità di bloccare e bloccare le porte dock in ambienti mission-critical e limitare la loro funzionalità a hardware specifico. In realtà include anche un file Slot per blocco di sicurezza. Tutto ciò lo rende ideale per l’uso in un ambiente aziendale.

La velocità e la versatilità di un accessorio Surface indispensabile

Oltre a questi dettagli, Surface Thunderbolt 4 Dock è una porta USB4/Thunderbolt 4 che aiuta a ottimizzare il tuo spazio di lavoro, fornendo un trasferimento dati velocissimo e versatilità per connettere e ricaricare le tue periferiche più importanti. Può essere collegato facilmente Due display con risoluzione 4K fino a 60HzPortata Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps E il dispositivo può essere ricaricato fino a 96 watt, oltre ad avere una potenza aggiuntiva per caricare gli accessori.

Offre un contatto immediato con Tre porte USB-Cet al Tre USB-AUN Ingresso audio jack da 3,5 mm e un Porta Ethernet da 2,5 Gigabit. Grazie a Sistema operativo Windows 11Le impostazioni dei dispositivi collegati vengono conservate, quindi se la stessa porta viene utilizzata per periferiche diverse, ognuna manterrà le proprie impostazioni e potrà essere utilizzata immediatamente.

Il nuovo accessorio della famiglia Surface, Surface ThunderboltTM 4 Dock, ora disponibile per l’acquisto su microsoft.com

