Puoi scaricare questi sei titoli quando vuoi

Vi diciamo sempre la stessa cosa, ma è vero che le piattaforme PC di solito hanno più dettagli che solo buone con i giocatori. Senza andare troppo lontano, andiamo vaporepiattaforma Ogni settimana offre diversi titoli gratuiti per gli utenti di PC, per un periodo limitato o illimitato. Ad esempio, la scorsa settimana vi abbiamo detto che il negozio di Valve offriva un platform 2D che sembrava piuttosto buono e, proprio come lo scorso fine settimana, FIFA 23 può essere provato gratuitamente.

Lasciando da parte il passato, è tempo di parlarne Nessuna proposta di costo ci è stata presentata questa settimana su Steam. per essere più precisi, Ci sono 6 giochi gratuiti che possono essere scaricati in qualsiasi momento da SteamOvviamente Saranno tuoi per sempre Una volta inserito nella tua libreria. Per curiosità, questi 6 nuovi giochi gratuiti Punti in comune Rilasciato ad agosto, quindi sono letteralmente nuovi titoli. Prima di iniziare, vale anche la pena notare che alcuni di questi Non è stato tradotto in spagnoloanche se non dovrebbe essere fantastico poter godere di queste alternative senza il costo.

Jack Holmes: Il burattinaio Introduzione

“Jack Holmes: Il burattinaio Introduzione È un piccolo gioco che funge da file Introduzione alla storia che si svolge nel gioco principaleQuesto è ciò che possiamo leggere nella descrizione del gioco sulla sua pagina Steam, in quanto possiamo vedere che si tratta di un’introduzione al gioco che sarà Jack Holmes: Il burattinaioQuale Arriverà nell’ultimo trimestre del 2023. In questa introduzione separata Ti metterai nei panni del piccolo Eddie, un ragazzino di 12 anni che va al luna park con i suoi genitori finché quella che doveva essere una giornata divertente si trasforma in un incubo. Vivi l’atmosfera spettrale Cosa ti aspetta in Jack Holmes: Master of Puppets! “

fuori controllo

“Spara, esplodi, spingi o colpisci i tuoi amici in questo gioco selvaggio. Unisciti a 2-8 giocatori che hanno perso le braccia in un tragico incidente per essere l’ultimo giocatore in piedi. Ora tocca a te usare il tuo braccio meccanico improvvisato e gli oggetti che hai Elimina i tuoi vecchi amiciÈ così che descrivono questo titolo, “Out of Control”. in accesso anticipatosulla sua pagina Steam.

Dawlands

Dawnlands è un gioco multipiattaforma Sopravvivenza, costruzione e mondo aperto Con un mondo enorme e una tradizione epica. UN Una varietà di biomi, rovine ed enigmi punteggiano il paesaggio… Una terra antica, addormentata da secoli, in attesa di essere risvegliata. Nuove storie in attesa di essere scritte”, ecco come questo titolo ci viene offerto su Steam.

Salto dall’alto: un’introduzione

Entra nel frenetico mondo di Top Jump: the Un emozionante prologo che metterà alla prova la tua velocità e agilità! Intraprendi un’affascinante scalata attraverso l’infida caverna, Salta da una piattaforma all’altra evitando trappole mortali e ostacoli. Questo prequel ricco di azione offre un assaggio entusiasmante dell’intera esperienza di Top Jump Ogni salto conta, ogni secondo contaEcco come presentano questo titolo, che è un altro preludio a quello che sarà Top Jump.

In questa versione introduttiva, potrai dare un’occhiata al terreno impegnativo L’introduzione presenta solo una parte della mappa, sufficiente a mostrare l’eccitazione adrenalinica che ti aspetta. Preparati ad essere abbagliato da immagini vibranti e un gameplay coinvolgente che ti lascerà desiderare di più.

Escape Memoirs: Storie secondarie discutibili

Escape Diary: Questionable Side Stories è una delizia Un gioco di escape room cooperativo in cui cerchi di essere assunto da un’organizzazione criminale internazionale. Sfortunatamente per te, il colloquio di lavoro si svolge in un luogo molto scomodo e Devi attraversare il vecchio sistema fognario per arrivarci. Per arrivare in orario, devi fare buon uso del tuo ingegno Superare le sfide ti aspetto nelle fogne.

Prove nel labirinto

Gioco progettato Corri veloce come giocatore, devi combattere contro mostri e robot e superare 4 livelli, sconfiggi tutti i boss e raggiungi il portale finale il più velocemente possibile. Il giocatore ha Molteplici abilità sbloccabili Come il doppio salto, la possibilità di trasformarsi in una palla premendo S e trasformarsi all’indietro premendo W, correre facendo clic con il tasto destro e sparare stando in piedi e lanciare bombe in modalità palla premendo a sinistra. “

Eccoli 6 nuovi giochi che puoi scaricare in qualsiasi momento e senza pagare un solo euro su Steam. Come puoi vedere, le proposte sono molte e variegate, quindi è probabile che una di queste lo sarà I titoli sono stati rilasciati ad agosto Cattura maggiormente la tua attenzione.