Installa Android su PC, facile e pratico, con Bliss OS

Windows è ancora il re dei computer, tuttavia Android ti batte in totale utenti È il sistema operativo più popolare. Lo troviamo in TV, sul tuo cellulare, sul tuo tablet e magari su qualche altro dispositivo smart. nessuna sorpresa Ti senti più a tuo agio con Android. La buona notizia è che è anche possibile. Installa android su pc. indipendentemente dalla sua età.

Android è progettato per touch screen, ma può anche essere gestito bene con una tastiera e un mouse. o con una console di gioco. Ci sono state soluzioni per molto tempo. Gioca ai giochi Android sul tuo computer facendo corrispondere. Con app come BlueStacks o LDPlayer. E se si tratta di utilizzare app e giochi Android su Windows, anche questo può essere fatto.

Ma se sei un utente di PC, potresti anche esserlo stanco delle finestre. Di più se possibile se il tuo computer ha qualche anno. L’alternativa è installare Linux o ChromeOS Flex su di esso. Ma puoi anche installare Android su PC e goderti così il Interfaccia pulita e veloce con Migliaia di app e giochi.

Motivi per installare Android sul tuo computer

Diverse proposte si concentrano sull’adattamento Processori Android x86 o Intel/AMD, che include la maggior parte dei laptop e desktop di oggi. Fornisce inoltre supporto per Processori ARM e ARM64sempre più dentro Dischi pieghevoli e ibridi. Ma Bliss OS si distingue per il suo design sottile e per il fatto che è più facile da installare rispetto al resto delle nostre opzioni.

innanzitutto, Plessi affinché il PC funzioni correttamente sulla maggior parte dei computer. E secondo la sua pagina ufficiale, dovresti essere in grado di installarlo senza problemi sul tuo Chromebook, PC o tablet OEM. 5 anni fa o meno. Attrezzature che potrebbero essere cadute in disuso per non essere state ricevute Aggiornamenti del programma o la cui performance lascia a desiderare.

Quindi, questa versione di Android da installare su PC funziona su desktop, laptop, tablet e ibridi pieghevoli. Con o senza touch screen. In questo senso, ci permette di scegliere tra A modalità desktop e un Modalità interfaccia tablet. Tutto dal programma di avvio che scegli. Perfetto per lavorare senza essere distratti o, al contrario, controllare tutto quello che fai davanti al computer.

Hai bisogno di più motivi per eseguire l’aggiornamento a Bliss OS? Sebbene sia una versione non ufficiale di Android, include Gapps, che è un programma che si installa App e servizi Google ufficiali su Android. E se stai cercando alternative allo store ufficiale, Google Play Store, puoi farlo anche tu Installa applicazioni e giochi software open source gratuitiNegozio opensource.

Mille modi per installare Bliss OS sul tuo computer

Diversamente da quello, Bliss OS Va d’accordo con le schede grafiche di Intel e AMD. Se sono NVIDIA, il supporto non è eccezionale, ma non dovrebbe essere un problema nemmeno per le attività di base. Prima di installare questo Android per PC puoi farlo Controlla la tua banca dati Se sei I dispositivi sono supportati.

Un altro aspetto interessante di Bliss OS è che può essere installato in diversi modi. Ad esempio, puoi provarlo per la prima volta Usa una macchina virtuale. I suoi produttori consigliano VirtualBox o Qemu, ma dovrebbe funzionare bene vmware Anche Paralleli. così puoi Proteggi le tue finestre O Linux senza problemi. Oppure provalo su un Mac senza cambiare nulla. Puoi anche provarlo con docker.

Una volta provato Android per PC, hai la possibilità di installarlo. Puoi farlo da a USB avviabile vabbè direttamente da Windows con aiuto Grub2Win, uno strumento che ti consente di avviare Windows o Bliss OS sul tuo computer ogni volta che accendi il computer. Ma, L’opzione migliore è utilizzare un computer dedicato a Bliss OS, quindi non devi preoccuparti se elimini accidentalmente file Windows o altri file che hai salvato.

E se vuoi portare sempre con te Bliss OS, c’è un’altra alternativa. Potere Installalo su USB e quindi avvia qualsiasi computer Da questa USB per avviare Bliss OS invece del sistema operativo installato su questo computer. Qui Hai le istruzioni per farlo con l’aiuto di Rufus, lo strumento di cui abbiamo parlato prima.

Il meglio di Android sul tuo PC

decisamente, Plessi È un’ottima opzione se ne vuoi o ne hai bisogno Dare una seconda vita a un vecchio computer Dove non vuoi avere Windows o Linux. Anche Rinascita del Chromebook Non è più aggiornato o non funziona come previsto. Con questa versione di Android per PC avrai il meglio di questo sistema operativo adattato a un tablet o un computer. Compatibile con le periferiche Tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare o giocare.

Altrimenti, al momento in cui scriviamo, Plessi È disponibile nelle versioni 14 e 15, che equivalgono ad Android 11 e Android 12. E se hai bisogno di aiuto o Ulteriori informazioni su questa alternativa Per installare Android su PC, il team di Bliss OS ha un canale Telegram, account Facebook, Twitter, LinkedIn, subreddit Reddit e un’ampia documentazione. sotto forma di wiki In più tante discussioni su XDA, il forum di riferimento per gli appassionati di ROM Android.

In particolare, è noto anche il team dietro Bliss OS Crea e mantieni la ROM Android Per coloro che non sono contenti dell’installazione predefinita sul proprio telefono cellulare.

Ricevi la nostra newsletter ogni mattina. Una guida per capire cosa conta in relazione a tecnologia, scienza e cultura digitale. Lui tratta… pronto! Sei già iscritto READ Confrontano il Messico in Forza Horizon 5 con la realtà e ci fa impazzire Si è verificato un errore, aggiorna la pagina e riprova