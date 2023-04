“Io, l’inquisitore” ci porta in una realtà in cui Cristo non è morto sulla croce e cerca vendetta

I, The Inquisitor è un videogioco basato sui libri bestseller dell’autore Jacek Piekara.

Sono l’investigatore È un gioco di ruolo dark fantasy sviluppato da La Polvere SA e modificarlo Calipso Mediache è stato annunciato quasi un anno fa e ora torna con un trailer animato che racconta un po’ la storia di ciò che è accaduto nella città di Konigstein, dove si svolge il gioco.

questo è l’indirizzo Basato sulle opere dello scrittore Jacek Picarae ci colloca nel XVI secolo, appunto Dove Cristo non è morto sulla croce. Invece, si è liberato dalla crocifissione e ha scatenato una sanguinosa vendetta su coloro che non credevano in lui. Sono passati secoli e ora un esercito di fanatici Inquisitori sta brutalmente imponendo la fede di questa chiesa sanguinaria che ha conquistato l’Europa.

Il gioco uscirà entro la fine del 2023 e arriverà per PC tramite Steam, PlayStation 5 e Xbox Series. Lontano dalla storia, il gioco ci metterà nei panni di Mordimer Madderden, un detective al servizio del Sant’Uffizio che viene a occuparsi dei vari crimini e trasgressioni che esistono tra la gente comune, il tutto mentre indaga su un antico male che tenta di tentare. Per consolidare le proprie radici in città.