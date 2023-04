WhatsApp: in iOS beta arriva la funzione per salvare i messaggi che scompaiono | reti sociali | iPhone | | tecnologia

Il Whatsappuna delle applicazioni di messaggistica istantanea più popolari, continua a lavorare su un lavoro Il messaggio di salvataggio scompare o autodistruzione. Di recente, WaBetainfo ha rivelato che la piattaforma sta testando la funzionalità nella sua versione beta del sistema operativo. iOS.

Grazie per il nuovo aggiornamento, Puoi evitare che un messaggio scompaia selezionando l’azione “Mantieni”.Tutti possono impedire la scomparsa di un messaggio, anche il tuo messaggio. Se qualcuno vuole nascondere un messaggio che scompare di nuovo, deve scegliere l’azione “Non conservare” e il messaggio scomparirà”. Legge nel suo paese presa.

Come notato, questa funzione futura aiuterà le persone a salvare messaggi importanti che non vuoi che vadano via.

“Fornisce un senso di controllo sulla comunicazione, consentendo a tutti di accedere e rivedere il messaggio a loro piacimento all’interno del dipartimento Messaggi salvati“, WaBetainfo dice.

Al momento, tutti gli utenti non conoscono altri dettagli sulla data di rilascio. Ma WhatsApp sta già lavorando a questa nuova funzionalità.